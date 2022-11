Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no está obligada a consultar con el Consejo antes de emitir recomendaciones como la hecha en el comunicado del pasado 30 de octubre.

De acuerdo con la consejera de la CNDH, Tania Espinosa, pese a que no hay obligación de la consulta al Consejo, es lamentable que Rosario Piedra no haya dado explicaciones sobre su pronunciamiento.

Asimismo, en entrevista para Así las cosas, aseguró qu e no cree que vaya a haber algún tipo de explicación , pues nunca la ha dado, aclaró la consejera.

Consejo Consultivo de CNDH se rebela contra Rosario Piedra Ibarra; no avalaron dichos contra el INE

Por otra parte, la consejera de la CNDH lamentó que el Consejo Consultivo no tenga “muchos dientes” ante pronunciamientos ajenos y contrarios a las recomendaciones emitidas, como el hecho por Rosario Piedra.

“El Consejo es un organismo que no tiene muchos dientes, la verdad la presidenta no está obligada a pedir nuestro consejo y me parece que tenemos que seguir documentando esto que está pasando y en algún momento determinar que tipo de acción se puede llevar a cabo”

Tania Espinosa, consejera de la CNDH