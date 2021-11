Rosalinda González Valencia, identificada como la esposa de Nemesio Oseguera “el Mencho”, líder del CJNG, recuperaría su libertad en 4 meses, indicó Víctor Francisco Beltrán García, el abogado de la detenida.

Así lo indicó el abogado de Rosalinda, la esposa de “el Mencho”, en entrevista radiofónica con la periodista Azucena Uresti, en la cual señaló que en 4 meses podría terminar el caso alrededor de su clienta.

De la misma forma, el abogado de Rosalinda expuso que sería dentro de un mes o mes y medio, que las autoridades lleven a cabo una nueva audiencia.

Sin embargo, se dijo confiado de que la esposa de “el Mencho” recupere su libertad en marzo o incluso en febrero del siguiente año, es decir en 3 o 4 meses.

Al afirmar que Rosalinda, la esposa de “el Mencho”, es ajena a todas las actividades ilícitas por las cuales es acusado el líder criminal, el abogado consideró que el caso no se prolongará.

El abogado de la esposa de “el Mencho” calificó como “extraño” que su clienta fuera detenida de nueva cuenta por las acusaciones de delincuencia organizada, cuando fue absuelta de ellas en 2018.

Ante ello, Beltrán García aseveró que actualmente Rosalinda, la esposa de “el Mencho”, no debería contar siquiera con una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada.

Por dicha razón, el abogado de Rosalinda acusó que el Ministerio Público está actuando de forma omisa al insistir en la acusación de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con reportes, Rosalinda, la esposa de “el Mencho”, fue detenida debido a que en 2018 incumplió con le medida cautelar de firmar cada 2 meses, la cual se le impuso tras ser puesta en libertad.

Sobre ello, el abogado de Rosalinda indicó que su clienta sí dejó de acudir a firmar, sin embargo acusó que esto ocurrió debido a que fue amenazada con ser detenida de nueva cuenta.

En su explicación, el abogado de la esposa de “el Mencho” dijo que un día después de salir de prisión en 2018, elementos de la Marina o militare le advirtieron que si volvía al reclusorio, sería detenida.

Debido a ello, indicó el abogado de Rosalinda, es que su clienta tomó al decisión de no acudir a firmar y añadió que por tales hechos, ya se han presentado denuncias.

Al ser cuestionado sobre las condiciones en las que se encuentra Rosalinda en prisión, el abogado aseguró que la esposa de “el Mencho” se encuentra tranquila, por lo que descartó la opción de solicitar un traslado.

Tras descartar que Rosalinda pueda estar en riesgo por la presencia en el mismo reclusorio de otros criminales, el abogado aseveró que no se teme por su seguridad debido a que la esposa de “el Mencho” es ajena a cualquier actividad ilícita.

Incluso, Beltrán García señaló que Rosalinda dejó de tener comunicación con “el Mencho” desde hace varios años atrás.

“La señora es ajena a todas esas cuestiones. Se ha acreditado y demostrado que no pertenece a ningún grupo de la delincuencia organizada (...) No (ha tenido comunicación con “el Mencho”) y no la ha tenido desde hace muchos años, ella tiene muchos años que no tiene comunicación con su esposo”

Víctor Francisco Beltrán García, abogado de Rosalinda, esposa de "el Mencho"