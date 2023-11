El empresario dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, pidió que compartan fotos de funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Acapulco.

A través de X, Ricardo Salinas Pliego continuó con la referencia acerca de que tras el paso del huracán Otis, el gobierno de AMLO y los diferentes “gobiernicolas” no han hecho nada para ayudar a los mexicanos.

En ese sentido, el empresario dueño de Grupo Salinas, a quien acusan de no pagar impuestos y sobornar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó pruebas de que los funcionarios han visitado a Acapulco.

Además, Ricardo Salinas Plieg o lanzó un reto para demostrar quiénes son los que roban al pueblo mexicano a través de los impuestos.

A 14 días de que impactó el huracán Otis en Acapulco, y tras la devastación que provocó, al dejar 48 muertos y más de 50 desaparecidos, así como destrucción en las zonas de la costa de Guerrero, Salinas Pliego realizó un comentario.

En él, dijo que daría recompensas a quienes proporcionaran fotos de “gobiernicolas”, es decir funcionarios del Estado, que recorren Acapulco y ayudan a la población afectada.

Ello luego de que pobladores de Acapulco y medios de Grupo Salinas, así como de otras televisoras, han destacado la ausencia del gobierno de AMLO en la atención a damnificados , pues inclusive el presidente no ha asistido a recorrer el Puerto y atender a la población.

“Yo solo he visto unas y son bastante desafortunadas, no he visto ninguna prueba de que hayan ido a ayudar o hablar con los damnificados, o ya de plano a pedir que voten por ellos.”

Ricardo Salinas Pliego