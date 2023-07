El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó que las empresas de Ricardo Salinas Pliego se mantienen en litigio por adeudos con el Servicio de Administración Tributaría (SAT).

Así lo informó durante la conferencia mañanera de hoy 31 de julio, donde AMLO apuntó que desconoce si Ricardo Salinas Pliego tiene otros juicios en proceso, diferentes a lo relacionado con el adeudo del SAT.

Ello luego de que una periodista señaló la posibilidad de que el dueño de Grupo Salinas tenga paraisos fiscales y además, lo acusó de crear Nuevo Elektra del Milenio para continuar con el flujo de sus ingresos sin ser bloqueado por el proceso que lleva ante el SAT.

Ante esto, el presidente de México dijo no tener conocimiento del último punto, aunque indicó que no han existido concesiones para el empresario y que se actúa apegados a la ley.

Tras exponer que no se admitió la concesión solicitada por una de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, para explotar una mina en Baja California Sur, AMLO habló sobre los adeudos fiscales que siguen vigentes.

El presidente confirmó que Ricardo Salinas mantiene ligitios en los juzgados del Poder Judicial, sobre el adeudo fiscal que tienen sus empresas ante el SAT.

Su mención se dio ante la aclaración del adeudo fiscal por 18 mil millones de pesos, uno de los que aún no se resuelven en la dependencia federal.

Además, AMLO aseguró que una vez que el Poder Judicial resuelva el caso, el empresario deberá pagar el total del monto solicitado y que de no hacerlo, o de condonarse de manera indebida, no se quedarán callados.

Asimismo, el presidente negó que, hasta el momento, exista reporte de alguna ilegalidad o paraisos fiscales a donde el dueño de Grupo Salinas traslade sus recursos económicos para evadir impuestos.

AMLO aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga de manera detallada todo lo relacionado a posibles casos de este tipo, y que no han encontrado nada.

“Se busca y te puedo asegurar que no hay nada presuntamente ilegal porque si no ya lo hubiese denunciado la oficina de inteligencia financiera, no podemos ocultar ninguna operación fraudulenta, tenemos que informarlo a la Fiscalía.”

AMLO