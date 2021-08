México. - El tema del desafuero del diputado Benjamín Saúl Huerta, provocó un desencuentro entre el senador Ricardo Monreal y el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob , Alejandro Encinas.

Fue durante el Foro “Hacia los diez años de la Ley contra la Trata de Personas, desafíos, retro y perspectivas”, que se produjo el “choque” entre Ricardo Monreal y Alejandro Encinas.

En el evento, Alejandro Encinas lamentó que el tema del desafuero de Benjamín Saúl Huerta no haya sido incluido en e l periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión .

Alejandro Encinas (Moisés Pablo / Cuartoscuro)

En su reclamo, Alejandro Encinas aseguró que al no contemplar el tema, se envió una mensaje negativo a la ciudadanía que demanda justicia y un alto a la impunidad.

De la misma forma, Alejandro Encinas dijo que legisladores y autoridades, deberían ser los más interesados en erradicar las conductas delictivas.

“Lamentamos mucho el que se haya excluido del Periodo Extraordinario de sesiones el asunto del desafuero del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de violación y abuso sexual, lo cual envía una señal contradictoria muy negativa. Nosotros debemos ser los principales interesados en erradicar este tipo de prácticas ilícitas” Alejandro Encinas

“No, no le acepto su reclamo”, señala Monreal a Encinas

Ante el reclamo de Alejandro Encinas, el senador Ricardo Monreal no dejó pasar la oportunidad para dar una respuesta.

En su contestación, Ricardo Monreal advirtió a Encinas que no aceptaría su reclamo, pues garantizó que el caso no se eludirá y afirmó que no habrá impunidad ni se protegerá a nadie .

Asimismo, el coordinador de Morena en el Senado explicó que la no inclusión del tema del desafuero de Benjamín Saúl Huerta en el periodo extraordinario, obedece a un tema de tiempos legislativos .

Por ello, Ricardo Monreal pidió a Alejandro Encinas respetar el trabajo que se ejerce en el poder legislativo.

Además, se comprometió con el propio Alejandro Encinas a no dar carpetazo a la discusión sobre el desafuero de Benjamín Saúl Huerta, quien es acusado de abuso sexual contra un menor de edad.

No, no le acepto su reclamo, licenciado Alejandro Encinas. Son tiempos del Congreso; le pediría simplemente su respeto. No vamos a permitir ninguna impunidad (…) Le doy mi palabra: no se va a dar carpetazo a nadie, por eso no le aceptó su reclamo, estamos haciendo nuestro trabajo (...) En el Senado no vamos a proteger a nadie, absolutamente a nadie” Ricardo Monreal

Anuncia Ricardo Monreal reunión para analizar desafueros

Además, el senador adelantó que mañana 3 de agosto, se realizará una reunión de la Primera Comisión de la Permanente, en la que se analizará el tema del desafuero.

Monreal apuntó que muy probablemente, se aprobará el desafuero de Benjamín Saúl Huerta por mayoría de votos.

Y recordó que no solo se abordará el tema del diputado de Puebla, sino que también se tratarán los desafueros de Mauricio Toledo y el fiscal de Morelos, Uriel Carmona .