Ricardo Monreal Ávila celebró que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por fin lo reconoció como uno de los candidatos a la presidencia de cara a las elecciones 2024 .

Desde el Senado, Ricardo Monreal fue cuestionado sobre las declaraciones que hizo AMLO en su conferencia mañanera de hoy 11 de octubre, donde fue destapado como “corcholata”.

Al respecto, Ricardo Monreal se dijo tranquilo por ser mencionado por AMLO como “corcholata” , pero celebró que el mandatario por fin lo haya reconocido como candidato a la presidencia.

Sonriente, Ricardo Monreal señaló que asumirá con responsabilidad el “destape” que hizo AMLO de sus aspiraciones como candidato a la presidencia en las elecciones 2024.

Asimismo, al celebrar las palabras que hizo AMLO, el senador de Morena le agradeció que por fin se haya referido a él como uno de los aspirantes a la sucesión presidencial.

Incluso, tomando con humor el destape, Ricardo Monreal hizo una analogía sobre él, pues dijo que puede ser ubicado como el “hermano pródigo, pero sin herencia repartida anticipadamente”.

Al insistir en que tomó con tranquilidad los dichos de AMLO pero le causa alegría, el senador refirió que su intención es que se profundice en la “vida democrática” al interior de Morena.

Sobre las razones por las que AMLO extendió la baraja de candidatos a la presidencia, Ricardo Monreal consideró que el mandatario sabe que él tiene experiencia y capacidad.

En el mismo sentido, el legislador se dijo confiado de que el presidente AMLO sabe que él cuenta con la “razón moral” y la “razón política” para sucederlo como presidente.

“Me alegra mucho que el presidente haya ahora extendido el nombre de aspirantes y me haya incluido porque el sabe que tengo no sólo experiencia y capacidad para enfrentar este reto de sucederlo, sino también sabe que me asiste la razón moral y la razón política”

Ricardo Monreal