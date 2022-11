Seguramente espera se acerquen los tiempos electorales, y así tomar la decisión de abandonar Morena . En su evento este 20 de noviembre demostró que busca la confrontación, que tiene musculo, decide realizar este festival sin la presencia de AMLO.

Intentó vender una estructura comprada, sabe perfectamente el senador porque mi comentario. Él niega salir del movimiento, estoy seguro, que no pasará mucho tiempo para decidir hacerlo. Esto lo escribo de forma muy personal sobre el senador Monreal, definitivamente dudo que su intención sea migrar de partido con las estructuras de Acción Nacional o el Revolucionario Institucional, sabe que aceptar, sería rendir cuentas a jefes políticos, quiere tener su propio equipo de trabajo para las nuevas elecciones del 2024, una de las ideas que puede traer es la creación de un nuevo partido.

La intención de hacer su evento en la arena de la Ciudad de México, donde habló de unidad y reconciliar, fue un mensaje claro que trae un trasfondo. La gente que hizo presencia pertenecen a otro partido, gran parte llevaban las playeras que se ocuparon para defender al INE. Cómo buen político decide ponerse en contra del presidente López Obrador, al hacerlo de forma personal intentando limpiar su nombre de los embates que recibió estas semanas, deja en claro que su interés va por la CDMX dejando de lado la República mexicana. Toma su decisión el 27 de noviembre, al no presentarse al 4to informe de gobierno de López Obrador, afirma que tiene un viaje a Madrid, España, donde tendrán una reunión interparlamentaria entre los 2 países, políticos como Miguel Torruco Garza e Ignacio Mier deciden cancelar este viaje para acompañar al presidente de México.

Comenta que AMLO tiene una gran aceptación, no requiere demostrar nada, parece no estar muy de acuerdo en realizar el evento este domingo, para López Obrador es su forma de vida, su gusto por compartir con su ciudadanía, tratar de evitar esta caminata del Ángel de la Independencia al zócalo, puede ser un mensaje que envía a detractores del gobierno federal en no estar de acuerdo en realizar esta marcha.

Si decide faltar este domingo, decide evitar un conflicto de intereses con las autoridades electorales, políticos y empresarios que no comulgan con esta 4ta transformación. Dice no ser un caballo de Troya, que no intentara la guerra con Morena, definitivamente no pudo decirlo mejor, mucha gente lo comenta entre redes sociales y políticos, la traición puede hacerse presente muy pronto, sus formas de expresión, señalan que puede suceder en cualquier instante, decidir cerrar su ciclo con el partido, debería el líder morenista Mario Delgado poner atención, con ello evitar pueda aprovechar su papel en el Senado y buscar desestabilizar el grupo político dentro del recinto.

La traición que constantemente viene señalando la gobernadora de Campeche, lo molesto y decide culpar a la jefa de gobierno en la CDMX, Claudia Sheinbaum por conflictos de antaño entre ambos funcionarios.

Ricardo Monreal buscará tener un equipo político, ante todo que sea el quién tome decisiones y tenga autoridad total, un partido que podría estar dispuesto a cederle ese mando sería el PRD que vienen cayendo en cada elección realizada, tiene en riesgo su registro, esto podría ser un motivo para dejar el control el actual líder Jesús Zambrano. Estos meses ha quedado totalmente expuesto, buscando de diversas formas callar a Layda Sansores.

Tener influencias lo ayudo a conseguir un amparo que no aterrorizo en ningún momento a la gobernadora campechana que no se achica por sus amenazas, Monreal siempre acostumbrado a tener el control.

Intento ejercer presión al visitar la FGR. Poder verlo entrar a visitar al Fiscal Gertz Manero, acompañado con medios de información, intentaba acaso infundir temor juicioso a Layda. Ricardo Monreal pertenece aún al movimiento que llevó al presidente a Palacio Nacional, los seguidores morenistas, no quieren otra traición. Saben que es cuestión de tiempo que entregue su renuncia al partido, quien lo tiene dentro del senado de la República, así mismo llevo a su hermano David Monreal Ávila al gobierno de Zacatecas, nada le debe AMLO y Morena.

Su conflicto lo llevó muy personal al futuro contra la jefa de gobierno de la CDMX, en la actualidad hay quienes piensan que decidió operar a favor de Acción Nacional en delegaciones de la ciudad de México. Conoce al presidente, su forma de trabajar. Ir en contra y no a favor en las elecciones, estoy plenamente seguro que López Obrador, al igual que su equipo, están convencidos de que decidió apoyar a la oposición al menos en la delegación Cuauhtémoc.

