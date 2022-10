Ricardo Monreal, senador de Morena, recriminó a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, por no estar presente en el funeral de Faustino López, y dijo que “el poder deshumaniza”.

Fue el 8 de octubre, que el senador de Morena por Tamaulipas, Faustino López , murió junto a su esposa Pilar Hernández en un accidente automovilístico.

Cabe mencionar que Faustino López era senador suplente de Américo Villareal, quien asumió la gubernatura de Tamaulipas el pasado 1 de octubre.

Pese a eso, el gobernador morenista América Villarreal no habría acudido al funeral de Faustino López, por lo que Ricardo Monreal se lo recriminó.

Ricardo Monreal fue abordado tras el funeral de Faustino López, en donde concedió una entrevista a medios y cuyo video publicó en sus redes sociales.

En dicha entrevista el senador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores, lamentó varias ausencias en el funeral de Faustino López.

Entre estas ausencias señaló la de varios legisladores de la Cámara de Senadores, de Morena, de munícipes y del nuevo gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal.

Al respecto, Ricardo Monreal aseguró que él no es así y no deja que el poder lo deshumanice, por lo que acompañará la pérdida de Faustino López y lo que conlleve “hasta el final”.

“Me causa mucha tristeza no ver a donde formó toda su vida, su partido, sus dirigentes nacionales, no ver al gobierno que él construyó, no ver a legisladores incluso; me da mucha tristeza porque el poder deshumaniza, yo no soy así”.

Ricardo Monreal