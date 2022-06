Ricardo Monreal recomendó a las “corcholatas” de Morena cuidar la ley, pues insistió en acusar que los aspirantes a la sucesión presidencial incurren en actos anticipados de campaña.

Así lo señaló Ricardo Monreal luego de que el canciller Marcelo Ebrard encabezó un evento en el cual se autodenominó como “corcholata” de cara a las elecciones 2024.

Sobre ello, Ricardo Monreal insistió en acusar que las acciones que sus compañeros de Morena están realizando de cara a las elecciones 2024, son actos anticipados de campaña.

Debido a lo anterior, Ricardo Monreal recomendó a los aspirantes de Morena en la sucesión presidencial cuidar la ley, pues advirtió que están violando la ley.

Cuestionado sobre el acto de Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal insistió en señalar que sus compañeros se están adelantado para promoverse , por lo que les recomendó cuidar la ley.

Al referirse a Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto como el club de las “corcholatas”, Ricardo Monreal los exhortó a respetar los tiempos y las leyees electorales.

Por su parte, el senador de Morena afirmó que actuará de forma estricta en su labor de observar la ley, pues dijo, “se vería mal” que un constructor de la ley como se asumió, comenzara a despreciarla.

La postura a favor de cuidar la ley, expuso, debería ser tomada por todos, tras lo cual criticó la declaración de Marcelo Ebrard , quien dijo que el presidente AMLO lo ha “destapado” 5 veces.

En su crítica en contra de Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal señaló que quien sea elegido para ser el candidato de Morena en las elecciones 2024, debe serlo por decisión del pueblo .

“Yo recomendaría al club de los elegidos, por no llamarles el club de las corcholatas, que tengan mucho cuidado con la ley. Yo voy a ser muy estricto en observar la ley y se vería mal que un constructor de la ley, despreciara la ley. Todos debemos cuidar la ley, y si a él ya lo destaparon cinco veces, a mí me gustaría que el pueblo fuera quien lo hiciera”

Asimismo, en crítica a las acciones de sus compañeros de Morena, Ricardo Monreal advirtió que quienes incurran en violaciones a la ley electoral, podrían sufrir consecuencias adversas .

En ese sentido, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) citó el conocido refrán popular: “ no por madrugar amanece más temprano ”.

Ante la posibilidad de que sus aspiraciones presidenciales se estén retrasando mientras sus compañeros ya alzaron la mano, Ricardo Monreal reiteró que de hacerlo así, estaría violando la ley.

“Es que lo otro es violar la ley, estar violando la ley por propósito político electoral, me parece no propio, despreciar el derecho, despreciar la ley, me parece un error que lo haga quien lo haga, es una actitud que la gente va a estar observando, y yo, sin que caiga en ingenuidad, no voy a violar la ley de ninguna manera”

Ricardo Monreal