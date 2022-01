Ricardo Monreal pide al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García, dejar la “arrogancia y la soberbia”.

Tras anunciar la desaparición de la Comisión Especial sobre Veracruz, Ricardo Monreal recomendó a Cuitláhuac García trabajar para que se corrijan los excesos que se cometen en el estado que gobierna.

Así lo indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, al advertir que los servidores públicos que actúan con soberbia y arrogancia, nunca tienen un buen fin.

De la misma forma, el senador de la bancada de Morena sugirió al gobernador del estado de Veracruz asesorarse de buenos políticos y abogados, de los que dijo, hay muchos en la entidad.

Al ser abordado por medios de comunicación en el Senado, Ricardo Monreal se dijo sorprendido por la actitud que ha mantenido Cuitláhuac García.

Sobre ello, el presidente de la Jucopo en el Senado indicó que el creyó Cuitláhuac García actuaría de una manera más mesurada, tras la renuncia de Dante Delgado a la Comisión Especial sobre Veracruz.

Sin embargo, Ricardo Monreal consideró que aún cuando el proyecto de la comisión en el Senado comenzó a desdibujarse, Cuitláhuac García siguió actuando de con arrogancia y soberbia.

Las declaraciones de Ricardo Monreal en contra de Cuitláhuac García, se dieron luego de que la tarde de este jueves 27 de enero encabezó una reunión con integrantes de la Jucopo del Senado.

Tras los trabajos, el senador que coordina a la bancada de Morena en el Senado explicó que determinación de desaparecer la Comisión Especial sobre Veracruz, se tomó para frenar el conflicto interno que se generó en Morena.

De la misma forma, Ricardo Monreal señaló que pese a que se tomó la decisión de desaparecer la comisión, continuará luchando por los derechos de las víctimas.

Sin embargo, reconoció que la creación de la Comisión Especial sobre Veracruz generó conflictos en Morena debido a que no cuenta con el apoyo de todos sus compañeros de bancada.

“Yo voy a seguir pero no como coordinador no debo de involucrar a todo al grupo, debo reconocer que hay diferencias (…) soy muy claro y sencillo al decir que en esta decisión no me acompaña el grupo”

Ricardo Monreal