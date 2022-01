El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó una reunión con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.

En la conferencia mañanera del 10 de enero, AMLO afirmó que no se reunirá con Ricardo Monreal pues no hay temas pendientes que hablar con él .

AMLO prefirió no opinar sobre si Ricardo Monreal se mantendrá como el coordinador de Morena en el Senado ante las diferencias que hay entre el senador y el partido.

En este sentido, AMLO señaló que cada quien debe asumir su responsabilidad y evitó profundizar sobre el tema: “No me meto en eso”, dijo.

“No, no hay. No me meto en eso. Aquí cada quien asuma su responsabilidad. No me quiero meter en eso”