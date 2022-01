El senador de Morena y aspirante a la candidatura por la Presidencia 2024, Ricardo Monreal, asegura que radicales acabaran con México.

Ricardo Monreal cree que si un radical gana la presidencia en Morena “no va a quedar país para nadie”.

Con miras a las elecciones 2024, en entrevista con Reforma, Ricardo Monreal dijo que los más viable para el país y para Morena es una persona que no se instale en el radicalismo y que busque el consenso.

Ricardo Monreal aseguró que a pesar de las preferencias hacia la jefa de gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, y la ruptura con integrantes de Morena, él seguirá buscando la candidatura a la Presencia porque se considera la mejor opción.

Ricardo Monreal dice que radicales “destruirán” el país; él busca el consenso

Ricardo Monreal dijo en entrevista para Reforma que una persona radical en Morena y gane la Presidencia 2024 solo “destruirá” el país y el partido.

Ricardo Monreal comentó que, especialmente los integrantes más nuevos o los que tienen menos tiempo, tienen una ideología radical en Morena.

Sin embargo, con esa posición política “no va a quedar país para nadie”.

Él al contrario, dice en entrevista con Reforma, simpatiza más con la ideología socialdemócrata , como la de los países nórdicos, y lleva 24 años con el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ricardo Monreal explicó que con esa postura busca el consenso e ideas progresistas que no caigan en la extrema izquierda ni extrema derecha.

Es por eso que Ricardo Monreal se considera que es una buena opción para ser el candidato de Morena a la Presidencia 2024, a pesar de que Claudia Sheinbaum es notoriamente la favorita de AMLO.

Ricardo Monreal dijo a Reforma que no se ve con otro partido en la boleta de 2024 que no sea Morena, por lo que no renunciará a la candidatura, ya que confía que la ciudadanía lo saque adelante.

Ricardo Monreal dice que Morena está en “etapa crítica” por destape adelantado

Ricardo Monreal ve que Morena está pasando por una “etapa crítica”, y aunque algunos integrantes lo niegan, señala que pronto habrá confrontación en el partido.

Sin mencionar nombres, Ricardo Monreal dijo que hay personas en Morena que están generando divisiones que afectarán el movimiento de la “4T”.

Aunque algunos integrantes niegan problemas, Ricardo Monreal dijo que la mejor forma de solucionar es con unidad.

Una de las razones de los enfrentamientos en Morena es el destape a la candidatura 2024 tres años antes.