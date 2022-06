El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que él no es una corcholata, “soy un modesto aspirante”.

Cabe mencionar que Ricardo Monreal se destapó como aspirante a la candidatura de Morena para las elecciones 2024, donde buscará la presidencia.

“No soy corcholata, soy un aspirante natural, un modesto aspirante, nunca corcholata”, afirmó Ricardo Monreal.

Pese a que el militante de Morena, Ricardo Monreal, ha enfatizado sus aspiraciones para contender en las elecciones 2024, nunca se le ha invitado a ningún evento organizado por el partido.

Por esto, este miércoles 22 de junio, Ricardo Monreal advirtió que si se le continúa excluyendo, él abandonará a Morena, pues “nada tiene que hacer”.

“Yo espero que la dirigencia del partido corrija y en el futuro no me excluya de la participación y de mi consideración de que, a pesar de que no sea señalado en el ‘club de los elegidos’ desde las matutinas mañaneras, conferencias, aún así he decidido participar”.

Ricardo Monreal