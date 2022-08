El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, descartó que haya una ruptura con el presidente AMLO, pero los secretarios del presidente lo dejaron solo en la plenaria de Morena.

Esto luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto; el titular de Marina, Rafael Ojeda y el secretario Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, así como el presidente de Morena, Mario Delgado, no asistieran a la plenaria de Morena.

El senador Ricardo Monreal dijo que no hay ruptura con el titular de Ejecutivo, AMLO.

Pese a que Ricardo Monreal niega la ruptura, morenistas lo señalaron de provocar distanciamiento con el presidente AMLO.

Esto porque senadores como César Cravioto, le expresaron que la ausencia de los secretarios del presidente no es un asunto de desdén, sino un claro mensaje político.

Lo anterior, porque acusó a Ricardo Monreal de provocar la ausencia de los funcionarios en la plenaria de la Cámara de Senadores y de enviar mensajes contradictorios que parecieran no apoyar al proyecto de transformación y asumir una postura crítica hacia el primer mandatario.

Enseguida, Ricardo Monreal respondió que, aunque se le critique, seguirá sosteniendo los ideales que como maestro profesa en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Asimismo, expresó que si el desdén era hacia su persona, no se logró, sino se hizo un hacia el órgano legislativo.

Por ello, Ricardo Monreal reiteró que si el problema con su persona, se les invite a los guindas sin su presencia y que se trate a todos por igual.

“Aunque se me cuestione, se me critique y se me diga que es justo lo que se dijo ahora.

Como persona no se me hizo, el desdén es para un órgano legislativo. Si el problema es conmigo que los invite a ustedes sin mí. Yo no voy, pero n tiene por qué tratar a todos igual si el pleito es conmigo”

Ricardo Monreal