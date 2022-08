El senador Ricardo Monreal Ávila, se presentó ante un grupo completamente plural convocado por la Agrupación Política Nacional «Confío en México», que me honro en presidir, y expresó muy interesantes conceptos.

Al tiempo que sin restricciones ni filtros respondió una serie de preguntas que, sin menoscabo de que no lo metieron en aprietos, porque es un político inteligente, un viejo lobo de mar que sabe perfectamente cómo lidiar con interrogantes incómodas o reiteradas, aprovechó para fijar y reafirmar su postura, su narrativa y su propuesta.

Porque hay que decirlo, es un aspirante de Morena a la presidencia de la República que sí tiene desde ahora una propuesta de cómo sería su gobierno.

De visita en Guadalajara, el zacatecano se destapó como “el arma secreta del presidente”, así como la mejor opción para relevarlo en la presidencia de la República.

De ahí que se presentara como “un simple aspirante” y no como una “corcholata más”. Lo anterior, al garantizar que no tiene “cadáveres en el closet ni cuentas pendientes con la ley”.

Además, afirmó que no tiene “Plan B” para contender fuera de su actual partido político; “es con Morena o es con Morena”, sentenció.

Lo recién señalado ocurrió este jueves 25 de agosto frente a un grupo plural de alrededor de 900 jaliscienses con representación política de los distintos partidos y otros sin filiación, teniendo como sede La Expo Guadalajara, donde el senador Monreal presentó su libro y la conferencia intitulada: “Las grandes reformas para un cambio de régimen”.

Al responder las preguntas de los presentes, el Coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, manifestó que él es un aspirante legítimo, no una “corcholata”, porque además de ser un calificativo ofensivo, él es un hombre digno e independiente en su pensamiento.

“Sin vanagloriarme, sin falsas modestias, sin demagogia les puedo asegurar que soy el mejor para suceder al presidente de la República, que tengo más capacidad para enfrentar los grandes desafíos. Pero, sobre todo, tengo autonomía para decidir y no voy a hacer nada de lo que la gente exija. No tengo en mi cuenta nada pendiente con la ley. No tengo como dicen, coloquialmente, no peyorativamente, coloquialmente no tengo cuentas por saldar y no tengo cadáveres en el closet. Soy un hombre honesto, limpio autónomo”, enfatizó. Ricardo Monreal Ávila

Subrayó que lo que lo diferencia de los demás aspirantes es su independencia y que cuenta con propuestas para enfrentar los retos que se le avecinan al país.

De hecho, se pronunció porque se realice un debate de ideas y propuestas con Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y él.

“Porque primero es el programa. ¿Qué estás planteando para México?, no porque te mencione el presidente como ‘corcholata’, sino: ¿Qué estás pensando para el país? ¿En qué te comprometes? ¿Qué es diferente?”. Ricardo Monreal Ávila

El ex gobernador por Zacatecas, aseguró que no le quita el sueño que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no lo mencione como a sus demás corcholatas, porque él es su “arma secreta”.

Aunque reconoció que si lo mencionara como lo hace con los otros suspirantes ya hubiera despegado en las preferencias electorales. Por ello, insistió que se deben fijar reglas claras y piso parejo para competir por la candidatura presidencial de Morena porque aclaró que no se prestará a una farsa.

Al ser cuestionado si contendería por otro partido, afirmó no tener un Plan B fuera de Morena para obtener la candidatura presidencial, no obstante advirtió que su límite es la dignidad,

“Si se cierran las puertas, veremos cómo abrirlas con inteligencia, con prudencia. Pero, con mucha fuerza interna y emocional”. Ricardo Monreal Ávila

Lo que sí descartó categóricamente, es que vaya a romper con el presidente. “No voy a pelearme con la historia”, dijo, tras recordar que lleva 25 años luchando de la mano con él, habiendo fundado Morena y compartir preceptos muy claros como su política social, la lucha contra la corrupción, y el plan de bienestar, solo por mencionar algunos.

“No estoy en contra del presidente; tengo opiniones distintas. Eso no me hace traidor ni que esté en contra del grupo. Esa es la democracia y la tolerancia”. Ricardo Monreal Ávila

En temas polémicos, dijo que no está en el grupo que pide la desaparición del INE, que la propuesta de militarización no ha llegado al Senado y la desconoce pero que el decreto sería anticonstitucional, y se definió como un hombre de izquierda, pero “no de la izquierda trasnochada” sino más bien como un socialdemócrata.

“Creo en la economía y creo en la globalización”, dijo. Ricardo Monreal Ávila

Sobre la inseguridad y la presencia del crimen organizado, refirió que, con coordinación, inteligencia y la búsqueda de una estrategia es posible enfrentar con éxito y eficacia este grave flagelo y recuperar la tranquilidad y la paz social.

“Quédense con la seguridad de que no hay un cártel o una banda de criminales o de delincuentes más poderosos que el Estado mexicano, el Estado mexicano tiene capacidad de reacción y de respuesta. El Estado mexicano tiene más de 500 mil elementos para poder enfrentar este terrible mal”. Ricardo Monreal Ávila

Ricardo Monreal resaltó que aspira a llevar a México a niveles de desarrollo superiores en materia política, económica y social.

Por último, consideró que la oposición esta “dispersa, aislada, débil, sin estrategia” rumbo al 2024, pero advirtió que si en Morena insisten en mantener las formas y se equivocan, corren el riesgo de no refrendar su triunfo electoral.

Al evento asistieron los senadores; Eduardo Ramírez, Faustino López, Cristobal Arias, Gabriela López y Antonia Cárdenas; diputados locales y nacionales, ediles de esta entidad, así como líderes de diversos sectores, grupos, y asociaciones.

Esta presentación del senador Monreal se ubica en el contexto del ejercicio que la APN Confío en México ha estado realizando al convocar a los perfiles de quienes aspiran abanderar las respectivas fuerzas políticas con miras a las elecciones de 2024.

Con ello, se pretende fomentar la democracia, generar educación política, escuchar las diferentes voces, tratar de concitar, y mantener la mente abierta pensando en que ni todo es malo ni todo es bueno y que todo es perfectible.

Y que todo se puede plantear de tal manera que quienes lleguen a ocupar los encargos públicos por elección tengan el entendimiento de lo que la gente piensa.

Esa es la misión y la visión de esta APN.

