Ricardo Monreal no va a dejar Morena y recuerda que ha estado con AMLO desde hace 24 años

Ricardo Monreal advirtió que no va a dejar Morena y recordó que ha estado con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde hace 24 años, por lo que seguirá acompañando la transformación que encabeza.

A través de un video compartido por sus redes sociales, Ricardo Monreal, senador por Morena, difundió una reflexión con motivo de la Navidad que se celebra este 25 de diciembre.

“Hace 24 años me inicié en el movimiento con el presidente López Obrador. Decidí estar con él en su lucha que me parecía justicia, legítima y que me sigue pareciendo la mejor decisión de mi vida”.

