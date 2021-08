Ricardo Anaya reta a AMLO en un minuto; al presidente le toma 15 minutos responderle

Luego de que a Ricardo Anaya le tomara un minuto retar a AMLO, al presidente le tomó más de 26 minutos responderle .

En su conferencia mañanera de este 25 de agosto, AMLO respondió al reto lanzado este miércoles por Ricardo Anaya en un video.

Durante su mañanera, AMLO utilizó más de 26 minutos distribuidos en dos secciones para hablar sobre Ricardo Anaya.

En la primera intervención, el mandatario dedicó poco más de 19 minutos para abordar ampliamente el tema sobre Anaya. En tanto que en la segunda intervención sólo utilizó 7 minutos.

¿Qué respondió AMLO al reto de Anaya?

El presidente AMLO aconsejó a Ricardo Anaya hacer lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad.

Además, sostuvo que Anaya es “chueco e hipócrita” y dijo que la “persecución política” que acusa es una “marrullería”.

“Que haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad. Nada más que le quede muy claro… lo sabe, lo que pasa es que es chueco, hipócrita” AMLO

AMLO afirmó que el panista que “sabe muy bien” que él no persigue a nadie y que sólo le echa la culpa para buscar protección.

“Yo no soy de malas entrañas. Yo no odio. No soy igual a ellos”, agregó.

Con respecto al caso de sus hermanos, AMLO dijo que la autoridad competentes es la que debe actuar.

“En el caso de mis hermanos, igual, que la autoridad competente actúe. Yo no tengo que ver con la Fiscalía” AMLO

“¿Quién lo manda a agarrar dinero? Que sirva esto de experiencia para los jóvenes”, cuestionó.

AMLO relata cómo Ricardo Anaya “traicionó” a Peña Nieto

Nuevamente, AMLO relató cómo Ricardo Anaya fue escalando en su carrera política, donde aseguró que “fue atropellando” a integrantes de su mismo partido.

Anaya, en su crecimiento, hizo acuerdos con el gobierno de Peña Nieto, subrayó.

“Ya que estaba arriba y se sentía todopoderoso, traiciona a Peña, a los que le habían dado dinero”, manifestó AMLO.

Narró cómo Anaya arremetió con meter a la cárcel a Peña Nieto en un debate, con el fin de ganar la presidencia.

Finalmente, el presidente añadió que sería bueno que la Fiscalía o el Poder Judicial transparente las causas del proceso en contra Anaya.

De lo contrario, apuntó, Anaya continuará afirmando que es una persecución política.

En un video publicado este miércoles, Ricardo Anaya aseguró que se presentará al citatorio siempre y cuando sea el mismo día y ante el mismo juez que dos de los hermanos de AMLO.

“Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos (de AMLO), Pío y Martín” Ricardo Anaya

“Y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera”, agregó el panista.