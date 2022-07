El ex candidato presidencial Ricardo Anaya llamó “autoritario” al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que declarara al Tren Maya como un proyecto de seguridad nacional.

El panista dijo que una persona que no respeta la ley es un autoritario y eso es lo que es AMLO, señaló en su video semanal.

Y es que abundó, AMLO busca pasarse la ley por el “arco del triunfo” debido a que con ello pretende evitar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que es un requisito indispensable para medir el daño de la obra y su posible reversión.

“Y pa brincarse todas las reglas en materia ambiental, el presidente acaba de declarar la obra del Tren Maya un asunto de seguridad nacional, o sea, los permisos como la Manifestación de Impacto Ambiental que se está brincando tienen una razón de ser, el propósito medir el daño ambiental a la vegetación, a las especies animales, para eventualmente compensarlo. Con su declaratoria se pasa todo esto por el arco del triunfo” Ricardo Anaya

Cabe recordar que AMLO señaló en la conferencia mañanera del 19 de julio que no ha incurrido en desacato y que se sigue trabajando en entregar dicha MIA, pero que no hay afectaciones.

Las consecuencias del cambio climático están a la vista de todos. El mentiroso de AMLO prometió que con el tren maya no iba a tirar “ni un árbol” (hay video). Lleva 485,000 hectáreas deforestadas. Ahora lo declara asunto de “seguridad nacional”. Además de mentiroso, autoritario. pic.twitter.com/oazARFTG6H — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) July 25, 2022

Ricardo Anaya señala ecocidio y tiradero de dinero en Tren Maya

Ricardo Anaya no solo se quejó de que se haya considerado la obra de seguridad nacional sino de que no se cumpliera la promesa propia de que no se iba a talar “ni un árbol”.

Ricardo Anaya dijo que van 485 mil hectáreas deforestadas, además de los tres cambios de tramo que implican haber deforestado y luego abandonado la ruta.

“Y encima del crimen ecológico, el tiradero de dinero... de veras parece que el Tren Maya se ha diseñado en una servilleta, han cambiado tres veces la ruta, pero no en los planos, sino cuando ya habían tirado los arboles y las cosas ya estaban construidas” Ricardo Anaya

El ex candidato presidencial en 2018 englobó al Tren Maya dentro de un grupo de obras de AMLO que dijo son parte del ecocidio que afecta la lucha contra el cambio climática.

Sobre la Refinería Dos Bocas, dijo que se talaron 230 hectáreas de manglares; además de que se está quemando más combustóleo y Petróleos Mexicanos (Pemex) fue denunciado por emitir 40 mil toneladas de metano, por parte de la Agencia Espacial Europea.

“Viendo esto de veras cuesta trabajo creer que López Obrador siga de necio con obras que agravan la situación” Ricardo Anaya

Ricardo Anaya propone pasar de Pemex a Solmex

Ricardo Anaya pidió apostar por las energías limpias como parte de una responsabilidad para combatir el cambio climático.

De esa manera revertir los fenómenos meteorológicos y climas extremos que cada vez afectan más a los países del mundo, entre ellos a México.

Su propuesta concreta es pasar de Pemex a Solmex, en referencia a una empresa de energía solar, pues dijo que el cambio climático no es un invento de “psesudoambientalistas” sino el hogar de la humanidad.

Ricardo Anaya se queja del circo y de que AMLO haga política exterior con canciones de Chico Che

Gobernar no es un juego e informar no es un circo, dijo, por lo cual de paso se quejó de que haga política exterior con canciones de Chico Che.