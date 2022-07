El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que el Tren Maya se ha declara como una obra de seguridad nacional, a fin de que se avance en su construcción y beneficie al pueblo de México.

Ante la suspensión otorgada por un juez, que se planteó como definitiva, en el Tramo 5, el presidente dijo en su conferencia mañanera de este martes 19 de julio que se tomó la decisión porque ese paro de actividades estaba generando pérdidas.

AMLO insistió que no se van a parar las obras porque los grupos de interés y pseudoambientalistas se oponen, sino que se debe priorizar el interés del pueblo.

“Pues ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseucoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo, y que ademas ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo al presupuesto que es dinero del pueblo nadamás por intereses políticos de estos conservadores, corruptos. No, son obras públicas y no podemos aceptar que los intereses de grupos, de facciones, se sitúen por encima del interés general”

AMLO