El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lleva a cabo la conferencia mañanera de hoy martes 19 de julio en vivo desde Palacio Nacional con varios temas en su agenda.

Mañanera: AMLO muestra encuesta de aprobación de presidentes; se queja de que ya nadie hace encuestas en México porque “le va bien”

“No salen encuestas, aquí ya no... algunos. Miren cómo estamos, de todos los presidentes, dos pasamos. El de Tepetitán y este es el fenómeno, Modi, es el uno” AMLO

Mañanera: AMLO dice que empresa estatal del litio pertenecerá a Sener; todavía no hay nombre definido

Detalló que esta semana se enviará el proyecto de esta nueva empresa estatal.

“Ya se tiene una propuesta, va a pertenecer esta empresa a la Secretaría de Energía. Ya está por enviarse el proyecto. Están en eso (definir el nombre), porque ya habían nombres que estaban registrados... tiene que ser con México, porque fue un acto de nacionalización de este mineral estratégico” AMLO

Mañanera: “Ya se decidió que el Tren Maya es un asunto de seguridad nacional”, informa AMLO

Dijo que estaba significando un alto costo el mantener parada la obra y no se puede poner por delante los intereses de un grupo a los del interés general.

“Ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y no por los intereses de un grupo de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es un beneficio del pueblo. El tiempo que llevaba parada nos estaba significando un alto costo al presupuesto nada más por intereses políticos. Son obras públicas no podemos aceptar que intereses de grupos se sitúen por encima del interés general” AMLO

Mañanera: AMLO insiste en que juez Juan Pablo Gómez Fierro es investigado por el amparo que otorgó a Iberdrola

“Este juez al que mencionó, nosotros lo estamos investigando por el caso de Iberdrola. Estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10 mmdp, porque no fue un proceso cuidado y presumimos de que hubo falsificación de documentos. Si terminamos de descubrirlo, vamos a proceder” AMLO

Mañanera: “Es probable que este año los infartos vuelvan a ser la principal causa de muertes en México”, dice AMLO

“Es muy interesante la atención a infartos, lo que se está haciendo. Es una enfermedad que causa muchas muertes. Es la principal causa de mortalidad del país, desde luego que no en la etapa más difícil del Covid-19. Es muy probable que este año sea la principal causa” AMLO

AMLO destacó la importancia de mejorar el sistema de salud en este aspecto en zonas lejanas, pues “quien padece de un infarto en una comunidad, en un pueblo, no tiene cómo ser atendido”.

Mañanera de AMLO: Jorge Alcocer lamenta asesinato de médico pasante Eric Andrade; dice que no se pueden desatender zonas lejanas e inseguras

“Es un evento triste, que no debe repetirse, una situación lamentable de un integrante joven, que son los internos, los pasantes. En este caso, hubo una situación de violencia que hirió una bala a un paciente y estaba presente el médico pasante y luego entró un grupo armado... en ese momento fue quien hirieron y falleció el pasante” AMLO

Sin embargo, dijo que “no es oportuno que se suspenda ese proceso de formación los médicos jóvenes que están a punto de recibirse. Sin embargo, se revisan las condiciones de seguridad y no podemos dejar a un lado los sitios más lejanos y que no son del todo seguras”.

Mañanera de AMLO: Hugo López-Gatell dice que indicadores Covid-19 empiezan a registrar reducción

Hugo López-Gatell señaló que según la cantidad de casos, hospitalizaciones y defunciones por Covid-19 muestran un incremento menor al de semanas anteriores.

En cuanto a hospitalizaciones a nivel nacional:

18% de camas sin ventilador

5% de camas con ventilador

Detalló que el pico máximo de letalidad de esta quinta ola de Covid-19 fue en la semana del 26 de junio al 2 de julio, cuando se registraron 33 muertes .

“Vacúnese, vacúnese, vacúnese”, insistió López-Gatell.

Mañanera: “Estamos levantando el sistema de salud pública y el año próximo vamos a tener un sistema de salud de primera”, afirma AMLO

En este sentido, dijo que siguen el proceso de contratación de médicos, equipamiento de hospitales y abastecimiento de medicamentos.