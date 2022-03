Ricardo Anaya criticó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) haya eliminado el programa de escuelas de tiempo completo.

En su video semanal, Ricardo Anaya señala que el gobierno actual no es una Cuarta Transformación, sino una “destrucción de cuarta”.

“¿Por qué ese empeño de López Obrador de destruir lo que sí funciona?” Ricardo Anaya

El panista Ricardo Anaya recordó que han sido eliminados por el gobierno de AMLO otros programas e instituciones que beneficiaban a las familias como:

Estancias infantiles

Refugios para mujeres víctimas de violencia

Seguro Popular

Becas en el extranjero a estudiantes

Instituto para la Evaluación de la Educación (INEE)

Fideicomisos para atender enfermedades especiales

Fideicomisos para apoyar deportistas

Fideicomisos para desastres naturales

AMLO presume que transforman pero destruye: Ricardo Anaya

Ricardo Anaya aseveró que el gobierno de AMLO presume que transforma, “pero lo que hace es destruir”.

Además, criticó que “ahora la agarraron contra las escuelas de tiempo completo”, que desde 2007 benefició a 27 mil escuelas y a casi 4 millones de niños.

Anaya recordó que con el programa de escuelas de tiempo completo, los niños podrían permanecer por más tiempo en los planteles mientras terminaban sus tareas y recibían “una comida nutritiva”

Además, resaltó que esto también era un beneficio para los padres y madres que no tienen la posibilidad de ir por sus hijos a las 12:30 horas.

“Por donde lo vean, el programa era bueno…Lo que había que hacer era ampliarlo y mejorarlo y ¿qué hace este gobierno? ¡lo destruye!” Ricardo Anaya

El panista felicitó que estados como Querétaro “sí están pensando en el futuro de los niños” e implementarán las escuelas de tiempo completo con el presupuesto local.

Ricardo Anaya llamó a AMLO a mantener “lo que sí funciona” y no desaparecer “de un plumazo” a las escuelas de tiempo completo, programa que aseguró es muy bueno.

Además, llamó al mandatario a apostar por el futuro de las infancias y dejar de tirar el dinero en “obras faraónicas”.

Ricardo Anaya critica razones para eliminar escuelas de tiempo completo

Por otra parte, Ricardo Anaya criticó las razones que el gobierno de AMLO dio para la eliminación de las escuelas de tiempo completo.

“Y lo pero es el pretexto: Según ellos, desaparecen las escuelas de tiempo completo para ahorrarse 5 mil millones de pesos” Ricardo Anaya

Además, comparó el “ahorro” con lo que costará la revocación de mandato, que se llevará a cabo el próximo 10 de abril, ejercicio que calificó de inutil.

Así como con los 45 mil millones de presupuesto que se dio a la refinería Dos Bocas para el 2022 y los 110 mil millones “que costó cancelar el Aeropuerto de Texcoco”.

“Cancelar los sueños y el futuro de 4 millones de niños por el capricho de un solo hombre” Ricardo Anaya

Ricardo Anaya aseveró que “es tanto su afán” de probar que el gobierno no es igual a los anteriores, que AMLO no evalúa y no le importa las consecuencias.

Asimismo, afirmó que “sus dos brújulas son la ocurrencia y la venganza” por lo que calificó al gobierno actual como peor que los anteriores.