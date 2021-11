Ricardo Anaya: AMLO da pena ajena por asistir a reunión de ONU y no al G20

Ricardo Anaya asegura que es absurdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asista el 9 de noviembre a la reunión de la ONU pero no lo hiciera a la del G20.

En su mensaje semanal Ricardo Anaya comparte que casi todos los líderes de las 20 economías más grandes del mundo , asistieron al G20, pero que no participará ninguno, además de AMLO, en la reunión de la ONU.

Ricardo Anaya asevera que el presidente irá a Nueva York para hablar ante un auditorio semivacío y a algunos funcionarios de segundo nivel .

Además, aseveró que lo verdaderamente importante era asistir al G20 y a la COP26, sin embargo, afirmó que AMLO no lo hizo porque no entiende al mundo.

México tuvo representación en el G20 por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, mientras que a la COP26 asistieron.

Ricardo Anaya aseguró que cualquiera que escuche a AMLO asegurar que el Acuerdo de Reforestación Mundial surgió de su programa Sembrando Vida y aseveró que el mandatario da pena ajena.

Asimismo, dijo que, mientras los líderes mundiales buscan “salvar el planeta” con programas para reducir las emisiones de CO2, en México se le apuesta a la quema de combustóleo e invierte en los proyectos:

Anaya dijo que es tiempo de dejar las discusiones inútiles y avanzar junto con el mundo pues si no lo hacemos, “le estaremos dejando a nuestros hijos un país atrasado y contaminado”.

Ricardo Anaya aseveró que AMLO no va a las reuniones importantes porque no entiende el mundo ; además, de que sólo va a reuniones donde puede hablar “desde un podio él solito”.

“Lo importante era ir al G20 y a la COP26 pero López Obrador no se siente cómodo en el mundo, porque no lo entiende así que no va a las reuniones importantes en donde hay que dialogar y entender, sobre economía, salud y cambio climático”

Ricardo Anaya