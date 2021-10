Ricardo Anaya sostiene que AMLO sí tiene un pacto con Emilio Lozoya

Una vez más Ricardo Anaya ha asegurado que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene un pacto con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

De acuerdo con Ricardo Anaya las fotos que compartió la periodista Lourdes Mendoza de Lozoya en un restaurante en Lomas de Chapultepec es la prueba del “pacto perverso” que éste tiene con AMLO.

El panista aseveró que el gobierno de México ahora se dedica a proteger a los delincuentes como Emilio Lozoya, a quien llamó corrupto, y persigue a sus opositores.

Ricardo Anaya aseguró que AMLO sabe que la reforma eléctrica es tan absurda que no se va a aprobar y así p odrá culpar a sus opositores de no poder bajar el precio de la luz.

Además, dijo que AMLO está obsesionado por tener el control total sobre todo y además lo calificó de dictador.

Asimismo, aseveró que el presidente sabe que su reforma energética no se va a aprobar y tiene el propósito “perverso” de culpar a sus opositores de no poder bajar el precio de la luz para ayudar al pueblo.

“López Obrador, en el fondo, sabe que su reforma es tan absurda (quien va a querer sucia y cara en lugar de limpia y barata), es tan absurda su reforma que él sabe que se va a aprobar ¿y sabes qué va a hacer cuando no se apruebe? De mí te acuerdas. Te va a decir en la mañanera: yo quería bajar el precio de la luz para ayudar al pueblo pero los de la oposición, que son malos, no me dejaron”

Ricardo Anaya