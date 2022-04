Tras la polémica por realizar propaganda a la Revocación de Mandato, el secretario de Gobernación, volvió a evadir preguntas e incluso pidió que respeten “su derecho a no responder”.

Así lo indicó el secretario de Gobernación luego de participar en la reunión de este 6 de abril, entre el presidente AMLO y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Al salir del encuentro, Adán Augusto López fue abordado por miembros de la prensa, quienes lo cuestionaron de nueva cuenta sobre la propaganda que hizo a la Revocación de Mandato.

Insisten en cuestionar a secretario de Gobernación por propaganda de la Revocación de Mandato

Sin embargo, el secretario de Gobernación insistió en evadir las preguntas que se le plantearon por realizar propaganda de la consulta de Revocación de Mandato, el fin de semana pasado.

Incluso, al dialogar brevemente con los reporteros que lo cuestionaron por la propaganda de la Revocación de Mandato, el secretario de Gobernación pidió que respeten su “derecho a no responder”.

Fue durante su camino a la estación Zócalo del Metro, donde abordó un tren para trasladarse, que el secretario de Gobernación dijo que no va “dar ninguna declaración”.

Secretario de Gobernación dice que no es su “estilo” ofrecer declaraciones

El secretario de Gobernación se mantuvo en silencio ante las preguntas sobre la propaganda que hizo a la Revocación de Mandato, así como por el uso de un avión de la Guardia Nacional.

Ante la insistencia de los cuestionamientos sobre la propaganda a la Revocación de Mandato que hizo, el secretario de Gobernación sostuvo su postura y dijo que no daría ninguna declaración.

En ese sentido, el secretario de Gobernación afirmó a los reporteros que no es su “estilo” y no acostumbra ofrecer declaraciones, pues ese no es su “papel”.

“Yo nunca he dado declaraciones, a ustedes les consta que soy respetuoso y respeto su derecho a preguntarme y yo no soy una persona que acostumbre dar declaraciones” Adán Augusto López. Secretario de Gobernación

"No voy a dar ninguna declaración, ustedes saben que yo no acostumbro a dar declaraciones, no es mi papel", dijo @adan_augusto acerca de los cuestionamientos sobre la promoción hecha a la #RevocacionDeMandato.https://t.co/olhhDvPVlz pic.twitter.com/8KPUbFa3ep — Capital México (@CapitalMexico) April 6, 2022

Pese a ello, se insistió en pedir al secretario de Gobernación que fijara una postura en torno a la polémica por realizar propaganda a favor de la Revocación de Mandato.

Debido a las reiterados cuestionamientos, Adán Augusto López destacó que él respeta el derecho de los reporteros de plantear preguntas, por lo que les pidió a ellos respetar su “derecho a no responder”.

“Yo respeto mucho su derecho a preguntar, pero respeten ustedes mi derecho a no responder o a no dar declaraciones” Adán Augusto López. Secretario de Gobernación

"Respeten ustedes mi derecho a no responder", respondió @adan_augusto ante las reiteradas preguntas de la prensa.https://t.co/olhhDvPVlz pic.twitter.com/tc7XihiC7D — Capital México (@CapitalMexico) April 6, 2022

Secretario de Gobernación promovió la revocación de mandato; acusan que usó un avión de la Guardia Nacional

El pasado fin de semana, el secretario de Gobernación realizó una gira de trabajo en Coahuila, en la cual realizó propaganda a favor de la Revocación de Mandato.

De la misma forma, se acusó que durante dichas acciones de promoción a la consulta del 10 de abril, Adán Augusto López usó un avión de la Guardia Nacional.

Sobre las acusaciones, el presidente AMLO salió en defensa del secretario de Gobernación y los actos de propaganda que hizo a favor de la Revocación de Mandato.

Por el contrario, lanzó una critica en contra del INE, pues dijo que el organismo solo ha actuado en contra de quienes dijo, son “promotores de la transformación”.