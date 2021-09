Felipe Calderón: Padres de niños con cáncer deben estar molestos con AMLO

Felipe Calderón volvió a arremeter contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en esta ocasión, por los padres de niños con cáncer.

Desde Twitter, Felipe Calderón se solidarizó con la “lucha auténtica” de todos los padres de familia que tienen hijos con cáncer.

Además, aseguró que los padres de niños con cáncer deben de estar muy molestos con AMLO y sentirse a graviados por que el presidente minimice su lucha por recibir los medicamentos oncológicos.

La crítica de Felipe Calderón se dio cuando éste compartió una publicación de Lázaro Ríos, donde aseveró que el mandatario acusó que los padres fueron comprados por los “grandes laboratorios” para presionarlos.

“Los padres de familia de las niñas y los niños con cáncer deben estar agraviados, muy molestos. Sé que la lucha por la vida de sus hijos es auténtica, ¡cómo no iba a serlo! Me solidarizo con ellos”

AMLO aseguró en su conferencia mañanera del 20 de septiembre que las farmacéuticas movilizaron a los padres de niños con cáncer para presionar a su gobierno en la compra de medicamentos.

El mandatario aseguró que las empresas que vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicamentos de mala calidad buscaron chantajearlo con las manifestaciones de los padres.

“A esas empresas las enfrentamos durante todo este tiempo con campañas en los medios, fueron capaces hasta de movilizar a padres, a niños, para ver si cedíamos y dábamos marcha atrás a nuestro plan de comprar los medicamentos en el extranjero, porque estaba prohibido, no se podían comprar medicamentos en otros países porque era controlar todo el mercado”

AMLO aseguró que los medicamentos para niños con cáncer ahora se compran en el extranjero para evitar que las grandes corporaciones mantengan la corrupción en el país.

Por otra parte, AMLO señaló que gracias a un acuerdo con la Organización de la Naciones Unidas (ONU), se reso lvió el problema de desabasto de medicamentos oncológicos para niños con cáncer.

Asimismo, dijo que ya se están distribuyéndolos medicamentos que se compraron en

Y aseguró que los medicamentos que se distribuyen ahora no son adulterados o de mala calidad , como los que se aplicaban en gobiernos anteriores.

Asimismo, AMLO volvió a arremeter en contra de los medios de comunicación, pues los acusó de no decir “absolutamente nada” cuando no había medicamentos o eran de mala calidad en los gobiernos anteriores.

“Se hizo un acuerdo con la ONU, ya se compraron todos los medicamentos y estamos distribuyéndolos para que no falten… medicamentos en general, los medicamentos para los niños con cáncer, que antes no había, o si había eran de mala calidad o adulterados, y los medios no decían absolutamente nada”

AMLO