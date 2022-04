El Instituto Nacional Electoral (INE) lleva el 99.82% de las actas de la votación de la consulta ciudadana revocación de mandato computadas, estos son los resultados de cada estado hasta el momento.

El domingo 10 de abril se llevó a cabo la consulta de revocación de mandato, en ella se decidió la continuidad de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como presidente de México.

En la votación de la consulta de revocación de mandato participaron más de 16 millones 469 mil 572 mexicanos , lo que representa un poco más del 17.74% de participación, según las cifras del INE.

No obstante, no se obtuvo el 40% del total de la lista nominal de todo el país, por lo que el resultado de la consulta no es vinculante.

La participación por cada estado fue la siguiente:

Resultados de de revocación de mandato: Aguascalientes

Aguascalientes cuenta con un listado nominal de electores que abarca un millón 35 mil 624 de personas.

El estado obtuvo un 9.28 por ciento de participación ciudadana, siendo uno de los más bajos de la república y las cifras alcanzadas son:

Total: 96 mil 142

A favor: 84 mil 731

En contra: 10 mil 447

Nulos: 964

Resultados de de revocación de mandato: Baja California

En el caso de Baja California, el total de sus electores en listas nominales es de dos millones 910 mil 262.

La participación ciudadana que presentó fue de 13.22% y los resultados fueron:

Total: 384 mil 918

A favor: 356 mil 268

En contra: 24 mil 394

Nulos: 4 mil 256

Resultados de de revocación de mandato: Baja California Sur

Baja California Sur tiene una lista nominal de 559 mil 295 electores , de los cuales sólo participó el 14.35 por ciento.

Los resultados arrojados son:

Total: 80 mil 270

A favor: 74 mil 726

En contra: 4 mil 587

Nulos: 957

Resultados de de revocación de mandato: Campeche

Campeche fue uno de los estados que presentó mayor participación ciudadana durante la votación de revocación de mandato, con el 27.81 por ciento.

Cabe resaltar que la lista nominal de Campeche consta de 661 mil 439 ciudadanos electore s, las cifras registradas son:

Total: 184 mil 11

A favor: 174 mil 865

En contra: 6 mil 373

Nulos: 2 mil 773

Resultados de de revocación de mandato: Coahuila

En cuanto a Coahuila, la participación que se logró en el estado fue de 15.77%, ya que su lista de electores es de 2 millones 249 mil 789 mexicanos.

Los votos en la revocación que se recabaron fueron:

Total: 354 mil 970

A favor: 335 mil 192

En contra: 15 mil 741

Nulos: 4 mil 037

Resultados de de revocación de mandato: Colima

Colima posee una lista nominal de 552 mil 480 personas , de éstas, el 15.66 por ciento participó en la revocación de mandato.

En la entidad se consiguieron:

Tota: 86 mil 563

A favor: 81 mil 407

En contra: 3 mil 953

Nulos: mil 203

Resultados de de revocación de mandato: Chiapas

Chiapas fue el segundo estado que obtuvo más participación ciudadana en la revocación de mandato, con el 32.13% de la lista electoral que equivale a 3 millones 78 mil 631 ciudadanos.

Siendo:

Total: Un millón 215 mil 57

A favor: Un millón 146 mil 335

En contra: 42 mil 479

Nulos: 26 mil 243

Resultados de de revocación de mandato: Chihuahua

Chihuahua presentó una asistencia del 10.89% de los electores de su lista, que abarca a 2 millones 874 mil 454 mexicanos.

Con:

Total: 313 mil 361

A favor: 284 mil 360

En contra: 24 mil 90

Nulos: 4 mil 911

Resultados de de revocación de mandato: Ciudad de México

La Ciudad de México tiene una lista nominal de 7 millones 610 mil 714 electores , la revocación de mandato alcanzó el 19.74 por ciento de la participación.

Total: 1 millón 502 mil 531

A favor: 1 millón 325 mil 503

En contra: 155 mil 591

Nulos: 21 mil 437

Resultados de de revocación de mandato: Durango

En Durango se registró un 10.82% de asistencia, su lista nominal equivale a un millón 338 mil 813 personas y los resultados alcanzados son:

Total: 144 mil 983

A favor: 133 mil 250

En contra: 9 mil 849

Nulos: mil 884

Resultados de de revocación de mandato: Guanajuato

La lista de electores de Guanajuato alcanza los 4 millones 545 mil 520 mexicanos , la participación registrada fue de las más bajas en el país con 9.48%.

Los números que se dieron en la revocación de mandato son:

Total: 431 mil 052

A favor: 382 mil 128

En contra: 40 mil 467

Nulos: 8 mil 457

Resultados de de revocación de mandato: Guerrero

En Guerrero hay 2 millones 551 mil 464 ciudadanos registrados en las listas nominales, de ellos el 24.32 por ciento participó en el ejercicio democrático.

Total: 620 mil 672

A favor: 592 mil 869

En contra: 16 mil 836

Nulos: 10 mil 967

Resultados de de revocación de mandato: Hidalgo

En Hidalgo participó el 20.39% de los 2 millones 250 mil 261 hidalguenses del listado del INE.

Donde votaron:

Total: 458 mil 983

A favor: 425 mil 421

En contra: 23 mil 161

Nulos: 10 mil 401

Resultados de de revocación de mandato: Jalisco

En Jalisco existen 6 millones 134 mil 265 mexicanos registrados en las listas nominales, tan sólo el 9.03% participó en la votación de la revocación de mandato.

Los votos se dividieron en:

Total: 554 mil 238

A favor: 484 mil 851

En contra: 62 mil 614

Nulos: 6 mil 773

Resultados de de revocación de mandato: Estado de México

En el Estado de México la lista nominal es la más grande de todas las entidades del país, con 12 millones 247 mil 64 ciudadano s, cubriendo el 16.06 por ciento de la participación en la consulta.

Las cifras son:

Total: 1 millón 967 mil 340

A favor: 1 millón 750 mil 622

En contra:186 mil 346

Nulos: 30 mil 372

Resultados de de revocación de mandato: Michoacán

La lista de electores de Michoacán consta de 3 millones 532 mil 522 individuos, en la votación de revocación de mandato se alcanzó el 13.99% de asistencia.

Con:

Total: 494 mil 311

A favor: 454 mil 693

En contra: 30 mil 939

Nulos: 8 mil 679

Resultados de de revocación de mandato: Morelos

En Morelos la participación que se obtuvo fue de 18.72% de un millón 474 mil 846 de los electores de la entidad.

Es decir:

Total: 276 mil 179

A favor: 257 mil 605

En contra: 15 mil 278

Nulos: 3 mil 296

Resultados de de revocación de mandato: Nayarit

Nayarit tiene una lista nominal de 887 mil 156 mexicanos, de ellos participaron el 20.02 por ciento.

Total: 177 mil 668

A favor: 167 mil 720

En contra: 7 mil 491

Nulos: 2 mil 457

Resultados de de revocación de mandato: Nuevo León

La participación de Nuevo León llegó al 10.75% de los 4 millones 158 mil 880 nuevoleoneses con:

Total: 447 mil 417

A favor: 373 mil 693

En contra: 69 mil 264

Nulos: 4 mil 460

Resultados de de revocación de mandato: Oaxaca

En Oaxaca existió un participación del 23.58% de los 3 millones 6 mil 638 ciudadanos. Otorgando:

Tota: 709 mil 202

A favor: 671 mil 951

En contra: 24 mil 009

Nulos: 13 mil 242

Resultados de de revocación de mandato: Puebla

La lista nominal de Puebla llega a los 4 millones 703 mil 681 mexicanos , de estos sólo participaron el 19.6 por ciento y los resultados fueron:

Total: 925 mil 684

A favor: 840 mil 964

En contra: 59 mil 962

Nulos: 24 mil 758

Resultados de de revocación de mandato: Querétaro

El 10.73 por ciento de los ciudadanos que radican en Querétaro asistió a ejercer su voto en la revocación de mandato, cabe resaltar que su lista de electores alcanza el un millón 747 mil 662.

Registrando:

Total: 187 mil 611

A favor:167 mil 288

En contra: 17 mil 569

Nulos: 2 mil 754

Resultados de de revocación de mandato: Quintana Roo

En el caso de Quintana Roo la lista electoral estima el millón 336 mil 519 , y la asistencia que se obtuvo fue de 21.46 por ciento.

Total: 286 mil 852

A favor: 272 mil 302

En contra: 11 mil 700

Nulos: 2 mil 850

Resultados de de revocación de mandato: San Luis Potosí

En San Luis Potosí se alcanzó una participación del 16.71% de las listas nominales, donde se contemplan a 2 millones 51 mil 989 mexicanos.

Total: 342 mil 971

A favor: 312 mil 691

En contra: 21 mil 677

Nulos: 8 mil 603

Resultados de de revocación de mandato: Sinaloa

La lista del INE en Sinaloa registra a 2 millones 233 mil 920 ciudadanos, de estos se registró una asistencia del 19.21 por ciento con:

Total: 429 mil 200

A favor: 410 mil 362

En contra: 13 mil 885

Nulos: 4 mil 953

Resultados de de revocación de mandato: Sonora

En Sonora participó el 13.91% de las listas electorales, en donde se considera a 2 millones 156 mil 207 individuos.

En la votación de revocación de mandato se registró:

Total: 300 mil 127

A favor: 285 mil 60

En contra: 12 mil 259

Nulos: 2 mil 808

Resultados de de revocación de mandato: Tabasco

Tabasco fue el estado que tuvo mayor participación ciudadana con el 35.94 por ciento del millón 746 mil 39 que contempla el INE en las listas nominales.

Los votos en la entidad quedaron:

Total: 627 mil 590

A favor: 610 mil 385

En contra: 9 mil 551

Nulos: 7 mil 654

Resultados de de revocación de mandato: Tamaulipas

El listado de Tamaulipas abarca a 2 millones 740 mil 258 ciudadanos , de los cuales participó el 17.92%.

Las cifras obtenidas son:

Total: 491 mil 196

A favor: 459 mil 874

En contra: 24 mil 724

Nulos: 6 mil 598

Resultados de de revocación de mandato: Tlaxcala

En Tlaxcala habitan 971 mil 329 ciudadanos con edad para votar, el 24.90 por ciento acudieron a ejercer su voto en la revocación de mandato, otorgando:

Total: 241 mil 933

A favor: 224 mil 656

En contra: 13 mil 516

Nulos: 3 mil 761

Resultados de de revocación de mandato: Veracruz

Veracruz fue una de la tercera entidad en la que se registraron más votos en contra de AMLO, su lista nominal equivale a 5 millones 897 mil 441 personas, de las cuales asistió el 26.88% a ejercer su voto.

Los resultados generales son:

Total: 1 millón 585 mil 723

A favor:1 millón 476 mil 850

En contra:72 mil 369

Nulos: 36 mil 504

Resultados de de revocación de mandato: Yucatán

La entidad alberga a un millón 657 mil 653 votantes , de ellos, el 21.53 por ciento acudió a las casillas del estado a emitir su participación.

Logrando:

Total: 357 mil 43

A favor: 337 mil 959

En contra: 13 mil 636

Nulos: 5 mil 448

Resultados de de revocación de mandato: Zacatecas

El último estado del listado es Zacatecas, en donde la revocación de mandato generó la participación del 14.2 por ciento de la lista de electores, equivalente a un millón 199 mil 609 mexicanos.

Los resultados que AMLO obtuvo en la entidad son:

Total: 170 mil 422

A favor: 152 mil 888

En contra: 13 mil 945

Nulos: 3 mil 589

Del total de la participación ciudadana en la votación de revocación de mandato, el 91.86 por ciento está a favor de AMLO, mientras que el 6.4% votó en contra y 1.69 por ciento anuló su voto.