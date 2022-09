La reforma para que el Ejército siga en labores de seguridad hasta el 2028, está prolongando una estrategia que ha fallado de forma constante, acusó MC en la Cámara de Senadores.

Así lo dijo el coordinador de MC, Clemente Castañeda, quien acusó que el hecho de que exista la necesidad de que las fuerzas armadas estén en las labores de seguridad, es culpa del gobierno.

Al respecto, Clemente Castañeda indicó que es debido a que las policías estatales y municipales han sido abandonadas, que se necesita el apoyo del Ejército.

Por ello, advirtió que si el gobierno no admite que ha fracasado en sus estrategias de seguridad, no se podrá avanzar hacia un plan que sí sea eficiente.

“Si hoy, las fuerzas armadas siguen siendo importantes para las tareas de seguridad pública, es por la propia responsabilidad de este Gobierno, que ha abandonado a su suerte a dichas policías, y mientras no haya ese reconocimiento del fracaso, no habrá estrategia de seguridad eficiente”

En cuanto a la reforma que busca prolongar la intervención del Ejército en labores de seguridad, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) acusó que es una estrategia fallida.

Sobre ello, Clemente Castañeda apuntó que la reforma solo está aplazando la aplicación de un plan de seguridad que no ha dado buenos resultados .

En ese sentido, lamentó que el gobierno federal no esté contemplando estrategias alternativas, pues carece de imaginación y compromiso para afrontar el tema de la inseguridad.

“En realidad es prolongar una estrategia de seguridad que ha fallado, no ahora, sino desde hace muchos años, y no hay un planteamiento alternativo, no hay imaginación y no hay compromiso con resolver el problema”

Clemente Castañeda