El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República, Clemente Castañeda Hoeflich, expresó su preocupación por el tema migratorio durante la reunión de la delegación de senadores de Estados Unidos que visitan México.

Para Clemente Castañeda, lo importante no es solo construir una agenda en común sino qué se de gran peso al tema de la migración.

Y es que el objetivo de este y próximos encuentros es generar una agenda común entre los legisladores de ambos países de Norteamérica.

Durante la reunión, Clemente Castañeda recordó que en México hay casi 28 mil efectivos desplegados en la frontera norte y sur para dar un trato de seguridad pública a un tema que es de derechos humanos.

Dijo que la idea de George Bush permeó más en el gobierno mexicano pues pues se sigue atendiendo hasta estos días el tema migratorio como un problema de seguridad pública y no como un tema humanitario.

“Yo lo que subrayé fue que me gustaba, no solamente la posibilidad de construir una agenda común, es decir, coincidimos en los temas, pero que me gustaba mucho el enfoque, y voy a hablar particularmente del enfoque de la migración. Dijo el senador Murphy con todas sus letras: no podemos tratar el tema migratorio como un problema de seguridad pública. A él le expresé que justamente eso es lo que está haciendo México, por eso tenemos casi 28 mil efectivos desplegados en la frontera norte y sur dándole un trato de seguridad pública a un tema que es eminentemente humanitario.”

Clemente Castañeda. MC