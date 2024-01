Para este último periodo ordinario de la LXV Legislatura, las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), serán prioridad para Morena: fueron las declaraciones de integrantes de la Cámara de Senadores; estas son.

En su conferencia mañanera del pasado 16 de enero, AMLO declaró que el próximo 5 de febrero (día de la Constitución), enviará al Congreso un paquete de iniciativas, en su mayoría constitucionales .

AMLO declaró que ya está trabajando en las reformas, señalando que podrían ser desde 10 hasta 20 iniciativas , las cuales serían las últimas de su mandato que termina el 30 de septiembre de este 2024.

Reformas de AMLO serán prioridad para Morena: Cámara de Senadores

La Cámara de Senadores ya se prepara para las reformas de AMLO, tal como destacaron Ricardo Monreal y la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera , a su vez, mencionando que serán prioridad para Morena.

De acuerdo con Ricardo Monreal en entrevista para medios de comunicación fuera de la Cámara de Senadores, destacó que si bien es una misión difícil, no es imposible obtener la mayoría en en Senado para aprobar las reformas de AMLO.

Aunque hizo hincapié en que no se quiere adelantar ya que todavía no conocen la mayoría de las reformas que AMLO enviará al Congreso, por lo que no sabe si todas son constitucionales, como las que hasta ahorita se han mencionado.

Lo que sí mencionó que la agenda legislativa para este último periodo será una etapa difícil , no solamente por no saber las reformas de AMLO, sino también por el hecho de que se desconoce el alcance de las mismas.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se promoverá el diálogo entre partidos para que las reformas de AMLO sean aprobadas, así como el resto de iniciativas que están pendientes, sin mencionar nombramientos.

Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del @senadomexicano. pic.twitter.com/Os6f7u9Mbk — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 22, 2024

Estas son las probables reformas de AMLO que serán enviadas al Congreso y prioridad para Morena

Como ya se comentó, todavía no se conocen en su totalidad las iniciativas (hasta el 5 de febrero), solamente algunas de las reformas de AMLO que han sido adelantadas por el propio presidente.

Estas son las reformas de AMLO que se han mencionado y que necesitarían aprobación de dos terceras partes del Congreso de la Unión:

Nueva propuesta de la reforma electoral

Reforma al Poder Judicial: que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por el pueblo, así como magistrados y jueces

Sistema de pensiones en el que el trabajador reciba el 100% de su sueldo al jubilarse

Salario mínimo no debe ser menor al monto de la inflación

Desaparición de organismos autónomos como el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales)

Así como el traspasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reforma que buscará nuevamente.

Como la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores mencionó, faltan 10 días para que se reanude la LXV Legislatura y 14 para que AMLO envíe sus reformas.