La reforma eléctrica de AMLO no será aprobada por la bancada de Germán Martínez

Si la reforma eléctrica de AMLO llega al Senado con la actitud de no moverle ni una coma, no será aprobada por la bancada de Germán Martínez.

De acuerdo con Germán Martínez, la reforma eléctrica está llegando al momento de su definición en la Cámara de Diputados.

Comentó a Ciro Gómez Leyva, en Fórmula, que sobre la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hay dos escenarios:

Germán Martínez destacó que en la discusión de la reforma eléctrica de AMLO en la Cámara de Diputados se está al pendiente si “el PRI jala o no jala”.

El senador vio con buenos ojos que se negocie la iniciativa en San Lázaro, pero el tricolor ha sido muy ambiguo en el tema.

“(El PRI) ha sido lo suficientemente ambiguo para negociar... Está bien que se negocie (y) no me niego a que se le incluyan palabras (a la reforma eléctrica)

El ex titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afirmó que los 5 integrantes de la nueva bancada están al pendiente de que les llegue la minuta.

Germán Martínez indicó que una vez que les llegue, ya aprobada por la Cámara de Diputados, la revisarán y posteriormente darán una postura al respecto.

Germán Martínez sostuvo que hay que esperar a saber si habrá o no modificaciones a la reforma eléctrica de AMLO en la Cámara de Diputados.

Asimismo, dijo que hay que ver si alcanza o no esa mayoría calificada, pues se necesitan dos terceras partes que no tiene el gobierno en la Cámara de Diputados ni en el Senado.

“Y nosotros estamos atentos y ni yo como senador ni el grupo plural vamos como está... Si van con la actitud de no le movemos ni una coma, pues no le movemos nada al no de los 5 del grupo plural”

Germán Martínez