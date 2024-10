La reforma al Poder Judicial sigue en la agenda de la oposición hoy 9 de octubre; luego de su aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el PRI presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la nueva ley.

Pese a que los efectos de la reforma al Poder Judicial ya están en curso en el Instituto Nacional Electoral (INE), y su texto ya forma parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), distintos frentes de la oposición insisten en frenarla.

En ese contexto, hoy 9 de octubre, la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, anunció la presentación de una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que también admitió una impugnación para revisar la reforma al Poder Judicial el pasado 6 de septiembre.

El PRI anunció una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial hoy miércoles 9 de octubre, hecho por el que se reiteró que con esta iniciativa se busca controlar al Poder Judicial desde el oficialismo.

En este punto cabe recordar que la esencia de la reforma al Poder Judicial es la elección de jueces, magistrados y ministros de la SCJN por medio del voto popular, ya que el 49 por ciento de los trabajadores del Poder Judicial tiene al menos un familiar trabajando dentro de esta instancia.

Sin embargo, el PRI reiteró su postura hoy 9 de octubre mediante un mensaje de la senadora y secretaria general de dicho partido, Carolina Viggiano, quien declaró que esta reforma va en perjuicio del principio de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial.

“Estamos convencidos, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de que esta reforma no mejorará la justicia y, por el contrario, se trata solo de un intento del oficialismo por controlar al Poder Judicial; requeríamos una reforma de justicia no una reforma al Poder Judicial”

En torno a la reforma al Poder Judicial, hoy 9 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció errores en la redacción del documento que ya fue publicado en el DOF; esto en cuanto a los artículos 94 y 97, en los que existe una contradicción para la elegir a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El error reside en que en la modificación al artículo 94 señala que la elección de la presidencia de la SCJN, conformada por 9 ministros, sería cada dos años de manera rotativa en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien alcance mayor votación.

Sin embargo, el artículo 97 dice que se elegirá la presidencia de la SCJN cada cuatro años por el pleno de la Corte y que no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.

En ese sentido, estas fueron las declaraciones de la presidenta al ser cuestionada, durante la conferencia del pueblo de hoy 9 de octubre, por los errores en esta redacción:

“Por lo que me comentó hoy Ernestina Godoy, no implica ninguna invalidez de la propia reforma ni la elección de los jueces, así como está, y entiendo que solamente un caso en donde los tiempos no concuerdan en una y otra situación (...) hay que corregir esa parte, pero de otras maneras no invalida la reforma”

Claudia Sheinbaum