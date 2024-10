La jueza Nancy Juárez Salas del Décimo del Noveno Distrito en Veracruz reiteró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo debe eliminar el decreto de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF).

La querella entre el Poder Judicial y al presidencia de México continua por la reforma que ya se aprobó. Aunque hay resistencias de varios frentes, aseguran que esta nueva ley ya no podrá ser frenada.

Sin embargo, una jueza de Veracruz resolvió una suspensión de un juicio de amparo para que la presidenta de México elimine del DOF el decreto de la reforma, pero esto no se ha cumplido.

En entrevista con Manuel Feregrino del programa de Ciro Gómez Leyva por Radio Fórmula, la jueza Nancy Juárez reiteró que Claudia Sheinbaum debe eliminar decreto de la reforma al Poder Judicial del DOF e insistió que no recibió ninguna respuesta judicial de parte del ejecutivo.

“Es totalmente falso que no tenga atribución... tenemos todos los jueces facultad para paralizar los actos o bien efectos restrictores como fue en este asunto (...) A mí lo que me llama mucho la atención es que entre las autoridades responsables sea el presidente o presidenta y el titular del diario oficial no interpusieron ningún recurso legal, las resoluciones están firmes(...) Dentro de juicio de ampara no hay ningún recurso planteados por ellos y en ese sentido pues quedan firmes y tendrían que cumplir esa suspensión, acatar y eliminar o bajar del diario oficial esa publicación ”

jueza Nancy Juárez