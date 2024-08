Sigue la discusión sobre la reforma al Poder Judicial en vivo hoy lunes 26 de agosto, la cual se lleva a cabo en la Cámara de Diputados con el planteamiento del dictamen en comisiones.

Morena y aliados buscarán aprobar una reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, con la que se busca modificar el artículo 95 constitucional para elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular por un periodo de 12 años.

Sin embargo, distintos grupos de poder han rechazado esta iniciativa por los supuestos riesgos que implicaría para la democracia; además de que los trabajadores, magistrados y jueces del Poder Judicial mantienen un paro por tiempo indefinido desde el miércoles 21 de agosto.

La sesión comenzó con un quórum de 17 legisladoras y legisladores presentes vía virtual, y 16 presencial, para hacer un total de 33.

La diputada Margarita Zavala se posicionó sobre la reforma al Poder Judicial durante su discusión en vivo hoy lunes 26 de agosto; la esposa del ex panista Felipe Calderón reiteró su postura en contra de la iniciativa impulsada por AMLO y Claudia Sheinbaum.

Margarita Zavala consideró que los representantes de Poder Judicial defienden los derechos frente al abuso y el poder, “y eso es lo que le molesta a lo mejor a cualquier régimen autoritario”, afirmó en alusión a los gobiernos de la denominada Cuarta Transformación.

“La justicia constitucional incomoda porque se trata de una disputa entre poderes”, dijo.

En torno a la discusión en vivo de la reforma al Poder Judicial llevada a cabo hoy 26 de agosto, la diputada Susana Prieto denunció que no se le está permitiendo hacer uso de su participación en la Cámara de Diputados.

La diputado contó en una breve entrevista que abandonó la fracción parlamentaria de Morena en febrero de 2024 y después de esto dijo haber enfrentando violencia política que calificó como una “vulgaridad”. Además denunció haber sido expulsada de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, dijo que el argumento para su expulsión es que no pertenece a ninguna fracción parlamentaria, hecho por el que le hicieron interponer una serie de quejas en diferentes instancias. Sin embargo, para este punto se dijo harta de la violencia de género en su contra:

“Ya estoy hasta la madre de lo que han hecho conmigo. Dicen que no voy a hacer uso de la palabra, para eso me sacaron, para que no hiciera uso de la palabra. Soy abogada postulante con 40 años litigando diferentes áreas del derecho. Fueron ellos los que traicionaron al pueblo de México al no pasar las 40 horas y por congruencia con los trabajadores, me retiré de esa bancada. A partir de ese momento, han hecho de mi vida un pinche infierno en esta Cámara de Diputados”

Susana Prieto