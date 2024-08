Marcelo Ebrard, ex secretario de Relaciones Exteriores, aclaró si la reforma al Poder Judicial afecta al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); esto dijo.

En medio del paro nacional de trabajadores y el rechazo a la reforma al Poder Judicial, incluso de autoridades internacionales, Marcelo Ebrard respondió a las críticas de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.

Y es que ayer 22 de agosto, Ken Salazar rechazó la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente AMLO al decir que la iniciativa no suma a la democracia y a la justicia.

Además de que agregó que la elección de jueces mediante el voto popular podría desencadenar en más corrupción e incluso afectar al T-MEC.

Las manifestaciones del embajador provocaron la reacción del presidente AMLO y también de Marcelo Ebrard, quien ya explicó si la reforma al Poder Judicial afecta al T-MEC.

Canadá no se quedó atrás: Al igual que Estados Unidos expresó preocupaciones por la reforma al poder judicial de México

“La elección popular directa de jueces no va funcionar para avanzar en la democracia o para llevarnos a un Poder Judicial que tenga la fortaleza para ayudar en todos los ámbitos al pueblo de México o al pueblo de Estados Unidos”.

El próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya se pronunció tras las manifestaciones de Ken Salazar en contra de la reforma al Poder Judicial.

El ex canciller aprovechó para recordarle a Ken Salazar que él rechaza lo que en Estados Unidos se hace: la elección directa de jueces.

Asimismo explicó que el T-MEC no se verá afectado por la reforma al Poder Judicial, ya que señaló que los temas relacionados en esta materia no tienen relación alguna con el acuerdo entre los tres países.

“El Tratado entre México y Estados Unidos es el mejor negocio que hemos hecho los dos y Canadá. No tiene por qué ponerlo en peligro. Cuando fue la revisión o renegociación del tratado en 2018, nosotros no dijimos: ‘Oigan ¿y ustedes por qué eligen a los jueces?’ Ni siquiera fue tema si los eligen o no los eligen, tampoco fue tema cómo organizan su Poder Judicial”.

