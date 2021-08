Rafael Ojeda ofrece disculpas por asegurar que “el enemigo está en el Poder Judicial”, Zaldívar las acepta

El secretario de Marina, Rafael Ojeda se disculpó con el ministro presidente, Arturo Zaldívar, por asegurar que el enemigo de México está en el Poder Judicial.

Durante la inauguración del Primer Taller Interinstitucional de Actualización del Sistema de Justicia Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ojeda se disculpó por lo dicho el pasado 21 de mayo.

Rafael Ojeda señaló esto durante la conferencia mañanera de dicho día tras señalar que, desde que se tomó el control de los puertos y aduanas se ha cerrado el camino a los grupos criminales.

Durante su intervención en la inauguración del Taller, Rafael Ojeda aseguró que era necesario pedir una disculpa a quienes se lo merecen “porque hay buenos jueces” en el Poder Judicial, como Zaldívar.

Sin embargo, reiteró que existen “ciertos problemas en ese ramo” y que fue por eso que se atrevió a pedir una disculpa a Arturo Zaldívar.

Asimismo, aseguró que es necesario que exista un entendimiento para lograr brindar justicia a “todos nuestros ciudadanos”.

“Pero también tenemos ciertos problemas dentro de ese ramo, por eso me atrevo a pedir, repito, una disculpa pública a quien se lo merezca, porque creo que es necesario para que nos entendamos, y sobre todo, logremos aterrizar lo que andamos buscando que es la justicia para todos nuestros conciudadanos”

Luego de su intervención, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, decidió aceptar las “amables disculpas” del secretario de Marina hacia el Poder Judicial de la Federación.

Zaldívar resaltó que las diferentes autoridades e instituciones del Estado mexicano no están enfrentadas y tienen la misma finalidad.

Reiteró que todos “estamos del mismo lado” pese a que tengan funciones y responsabilidades distintas pero no contrapuestas, por lo que será el diálogo constructivo y la confianza lo que permita “avanzar hacia un país más justo, más libre, en paz y en concordia”.

Asimismo, Zaldívar afirmó que las instituciones a su cargo seguirán privilegiando el diálogo institucional “en beneficio del pueblo de México”.

El pasado 21 de mayo Rafael Ojeda fue cuestionado sobre el tráfico de fentanilo en puertos mexicanos, donde aseguró que parte de esto se debe a que “el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”.

Resaltó que el combate al trafico de drogas como el fentanilo es una situación que debe ser tratada “paso a paso”.

Ojeda también afirmó que esto debe ser bien fiscalizado y judicializado y acusó que son los jueces y ministerios públicos quienes no cooperan con dicha labor.

“Esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada porque si no, las ayudas que no tenemos muchas de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo porque si no, se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos da que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, ¿no? Y tenemos que cerrar bien ese círculo para llevar bien a la detención”

Rafael Ojeda