Un especialista en Seguridad Nacional entrevistado en vivo a nivel nacional por un canal de noticias en México confundió al ex agente de la DEA “Kiki” Camarena con el ex futbolista “Kikín” Fonseca, por la detención de Rafael Caro Quintero.

Tras darse a conocer la detención del famoso capo Rafael Caro Quintero, diversos canales y sitios de noticias se volcaron a cubrir el tema.

Tal fue el caso de Foro TV , quien invitó a un especialista en Seguridad Nacional para analizar el hecho.

Rafael Caro Quintero: Especialista confunde a “Kiki” Camarena con “Kikín” Fonseca

Mientras se transmitía en vivo y a nivel nacional, un especialista invitado por el canal Foro TV para analizar la detención de Rafael Caro Quintero confundió a Kiki Camarena con el Kikín Fonseca.

Se trata del especialista Francisco Franco quien al asegurar que Caro Quintero en la actualidad es una figura histórica y de influencia, dijo que su relevancia también era “por el asesinato del agente de la DEA Kikín Fonseca”.

“Entendamos la figura de Caro Quintero como una figura de influencia, por su puesto, de consejero de una organización, pero no con una relevancia importante. Tiene una relevancia histórica, tiene una relevancia por el tema del asesinato del agente de la DEA Kikín Fonseca...”, así lo dijo el especialista.

“Esa es la relevancia principal que tiene, por lo que significó en los años 90 el Cártel de Guadalajara, pero simplemente hasta allí”, apuntó.

Tras la pifia cometida, la reacción de los usuarios de redes sociales no se hizo esperar y se burlaron por confundir al ex agente de la DEA con el ex futbolista.

“Los especialistas de televisa yo no sabía q Kikín Fonseca fuera trabajador de la DEA”, se mofó un usuario.

Rafael Caro Quintero fue detenido en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) en Choix, Sinaloa, según se reportó este viernes 15 de julio de 2022.

El capo es uno de los líderes del crimen organizado más famosos en la historia de México y fundador del Cártel de Guadalajara.

Caro Quintero es uno de los 10 hombres más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos por su relación con el narcotráfico.