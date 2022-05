Este 12 de mayo, día internacional de la Enfermería, se festejará a los más de 300 mil enfermeras y enfermeros del país. Profesión donde sobresalen las mujeres pues el 85% de quienes conforman la misma en México son féminas. Esto de acuerdo a la Secretaría de Salud federal.

La conmemoración se debe a que Florence Nightingale fundadora de la enfermería profesional nació en un ya lejano 12 de mayo de 1820.

Más allá de la fiesta y la alharaca, este grupo profesional de la población mexicana es de los que más sufrieron en la pandemia. Quienes estuvieron todos los días enfrentando la muerte y atendiendo a quienes, en el hospital, no podían ni siquiera estar con sus familias.

¿Qué opinan ellas de las políticas públicas y estrategias implementadas en la Pandemia?, ¿recordarán a la hora de sufragar su voto, lo que ellas sufrieron? No se olvida que para ellas y el personal hospitalario no hubo pruebas de covid, descansos o material adecuado. ¿Cobrarán en el/la candidata “oficial” ese dolor? O, tendrán en cuenta que los candidatos no deben pagar las culpas/errores de las administraciones salientes. No lo sabemos.

Sin embargo, hay cosas que no se olvidan. Como el sector médico que clama porque sus egresados sean contratados cuando el gobierno federal ya avisó que traerá a 500 médicos cubanos. O cuántas enfermeras se contagiaron o murieron por falta de pruebas y material adecuado. Esos recuerdos, se cobran en las urnas. Deberán tenerlos en cuenta todos los candidatos más allá de su filiación política.

De ser estos los candidatos para la Presidencia, ¿votaría Ud. por alguno de ellos?

El tracking diario de SDPnoticias, ejercicio estadístico hecho en conjunto con MetricsMX, determina quién se perfila para obtener más votos en la elección de 2024 dentro de cada grupo político, de competir por la presidencia.

Por Morena, Claudia Sheinbaum continúa a la cabeza con un 29%; le sigue Marcelo Ebrard con un 27% de intención del voto.

Para la posible alianza del (PRI, PAN y PRD), asoman dos contendientes, con números aún muy magros. Ricardo Anaya, excandidato presidencial y quien se encuentra en Estados Unidos obtendría un 13.1% de la intención del voto, seguido por la senadora Lilly Téllez con un 9.9%.

En Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, suma un 27.6% de las preferencias y vuelve Samuel García gobernador de Nuevo León, quien tiene en este momento un 7.4%.

RESULTADOS DEL TRACKING DIARIO DE LA ENCUESTA METRICSMX, PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2024

Este seguimiento diario se realiza a través de una encuesta telefónica de robot con 1,050 casos semanales. El margen de error es de +/-3.02% y tiene un 95% de nivel de confianza. En cada escenario se muestran los dos punteros.