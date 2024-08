El abogado Ignacio Carrillo Prieto murió ayer domingo 25 de julio a los 77 años de edad; aquí te decimos quién fue el fiscal que confrontó al ex presidente Luis Echeverría por las masacres de estudiantes de 1968 y 1971.

Jorge Ramos Pérez, director General de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue quien dio a conocer la noticia sobre la muerte del ex titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

Esta dependencia fue creada en el año 2002, durante el sexenio de Vicente Fox, con el objetivo de conocer la verdad sobre crímenes y violaciones a los derechos humanos que derivaron de la implementación de políticas represivas en los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Sin embargo, las funciones de la Fiscalía no prosperaron.

En ese marco, aquí te decimos todo sobre el perfil de Ignacio Carrillo Prieto:

¿Quién es Ignacio Carrillo Prieto?

Ignacio Carrillo Prieto fue titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la cual promovió acción penal en contra del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, como uno de los responsables de las masacres del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y la del 10 de junio de 1971, mejor conocida como el Halconazo o Jueves de Corpus.

La Femospp llevó los casos de los titulares de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), el capitán Luis de la Barreda (1970-1976) y Miguel Nazar Haro (1978-1982). Sin embargo, estos casos y el de Luis Echeverría no prosperaron en los tribunales del Poder Judicial, donde se determinó que no existieron pruebas para acreditarle responsabilidad a los imputados, y en otros casos las acusaciones habían proscrito.

¿Qué edad tenía Ignacio Carrillo Prieto?

Ignacio Carrillo Prieto tenía 77 años de edad al momento de su muerte, ya que nació en la Ciudad de México (CDMX) el 12 de junio de 1947.

¿Cuál es el signo zodiacal de Ignacio Carrillo Prieto?

El signo zodiacal de Ignacio Carrillo Prieto era Géminis, ya que esta es la clasificación del zodiaco que le corresponde a las personas que nacieron del 21 de mayo al 20 de junio.

¿Quién es la esposa de Ignacio Carrillo Prieto?

Ignacio Carrillo Prieto no reveló estar casado o no; la única información pública referente al ex titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) tiene que ver con su carrera como abogado.

¿Quiénes son los hijos de Ignacio Carrillo Prieto?

Ignacio Carrillo Prieto tampoco reveló tener hijos o no; este dato sobre el titular de la Femospp se mantuvo reservado.

¿Qué estudió Ignacio Carrillo Prieto?

Ignacio Carrillo Prieto cursó dos carreras: una Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y otra en Filosofía en la Universidad Iberoamericana; también obtuvo una Licencia Especial en Derecho Social en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.

¿Cuál es la trayectoria de Ignacio Carrillo Prieto?

La trayectoria de Ignacio Carrillo Prieto está vinculada a su actividad como abogado ya que, de 1981 a 1983, fue nombrado Abogado General de la UNAM, en el período del Rector Octavio Rivero Serrano. Posteriormente, en 1979, fue Director General de Asuntos Jurídicos de la UNAM.

Además de lo anterior, estos son algunos de los cargos en lo que Carrillo Prieto se desempeñó:

Fiscal Especial para los movimientos políticos y sociales del pasado reciente en México

Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias

Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional

Director General de Prevención y Tratamiento de Menores de la Secretaria de Gobernación

Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Junta de Gobierno de la Universidad Americana de Acapulco, Guerrero

Investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor definitivo en la Facultad de Derecho

Miembro Sistema Nacional de Investigadores

Fue autor de 18 libros y coautor de dos más, además de 14 ensayos y 5 antologías.

Ignacio Carrillo Prieto lamentó que juicio contra Luis Echeverría no prosperara por resolución del Poder Judicial

El abogado Ignacio Carrillo Prieto fue entrevistado tras promover un juicio contra Luis Echeverria, el cual no prosperó por antes los tribunales del Poder Judicial; esto “por los conflictos de intereses que hay en el interior del gobierno y porque en el Poder Judicial Federal existe un reducto de resistencia al cambio”, dijo el entonces titular de la Femospp.

“O los desestiman o hacen resoluciones superficiales, banales y risibles, algunas de dos páginas. Incluso tengo resoluciones de dos cuartillas, mal pergeñadas, mal escritas e infundada”, agregó Ignacio Carrillo Prieto al ser entrevistado en 2005.