Antonio de la Vega, Luis Echeverría en “Un extraño enemigo”, reacciona a la muerte del ex presidente a los 100 años de edad en su casa de Cuernavaca, Morelos.

Luis Echeverría Álvarez se convirtió en el único ex presidente de México en ser llevado a juicio por la matanza de Tlatelolco y el Halconazo, pero no piso la cárcel.

Del mandato de Luis Echeverría (1970 a 1976) se pueden escribir varios pasajes, es por ello por lo que su periodo presidencial es retratado en la serie “Un extraño enemigo” de Amazon Prime Video.

Féretro con el cuerpo de Luis Echeverría Álvarez (Rogelio Morales / Rogelio Morales)

Antonio de la Vega reacciona a la muerte de Luis Echeverría

Luis Echeverría Álvarez murió la noche del viernes 8 de julio, a los 100 años. El expresidente enfrentó dos procesos penales, al ser señalado como presunto responsable de:

Genocidio, por la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, cuando fungía como secretario de Gobernación.

La matanza del 10 de junio de 1971, conocida como ‘El Halconazo’, cuando era presidente en funciones

El polémico mandato de Luis Echeverría Álvarez será retratado en la segunda temporada de “Un extraño enemigo”, que se ubicará principalmente en 1971 con el llamado ‘el Halconazo’.

Antonio de la Vega será el encargado de darle nuevamente vida a Luis Echeverría Álvarez -tal y como lo hizo en la primera temporada-.

Tras la muerte de Luis Echeverría muchos esperaban la reacción de del actor de “Club de Cuervos” y “El Chapo”, pues se ha metido en la piel del polémico expresidente.

A través de sus Instagram Stories, Antonio de la Vega compartió una foto caracterizado como Luis Echeverría y dejó claro que no tenía ninguna clase de comentario.

Antonio de la Vega incluso invitó a sus seguidores a ver la serie “Un extraño enemigo” de Amazon Prime Video.

Antonio de la Vega (@antoniodelavegaig / Instagram )

Antonio de la Vega utiliza polémica canción de The Rolling Stones sobre su mensaje sobre Luis Echeverría

Algo que llamó la atención de la publicación de Antonio de la Vega es que utilizó la canción The Rolling Stones: “Sympathy for the Devil” (“simpatía por el diablo”).

Se trata de uno de los temas más conocidos y exitosos de la agrupación, sin embargo ha generado varias críticas pues su letra fue acusada de magia negra.

“Sympathy for the Devil” está incluida en el séptimo disco Beggars Banquet en 1968. Este tema hizo que The Rolling Stones dueran tachados de seguidores de Lucifer.

Sin embargo años mas tarde Mick Jagger defendió su tema asegurando que las imágenes satánicas fueron exageradas por los periodistas y que realmente no querían hacer una carrera con eso.