Ana Elizabeth García Vilchis presentó el Quién es quién en las mentiras de la semana de la conferencia mañanera de hoy 11 de octubre del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En esta ocasión, la vocera del Quién es quién las mentiras de la semana expuso 7 falsedades que fueron difundidas por medios de comunicación y opositores en los últimos días.

Entre ellas se señala la plaga de chinches que fue alertada en diferentes punto de la Ciudad de México (CDMX) y la suspensión de la construcción de la planta de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León.

La primera falsedad del Quién es quién en las mentiras de la semana señala a la presunta cancelación de la construcción de la planta de Tesla en Nuevo León, México, que fue difundida por medios como:

Ello luego de que aseguraron, citando el libro de la biografía de Elon Musk publicada en septiembre, que T esla ya no construiría su planta en Santa Catarina, sino en Texas, lo que es falso, indicó Ana Elizabeth García Vilchis.

La vocera del Quién es quién en las mentiras de la semana compartió que Tesla pidió, a través de una carta enviada al gobierno de Nuevo León, que se realicen las obras de infraestructura para continuar con la instalación de la Gigafactory.

Además, retomó el tuit del vocero de Tesla, Rohan Pater, quien compartió que no es la primera vez que difunden falsedades y afirmó que continuarán avanzando con los gobiernos federales, estatales y locales en sus proyectos.

Ante esto, Ana Elizabeth García Vilchis acusó de falsas las menciones de medios sobre la cancelación de la planta en México.

La segunda mentira de la sección fue atribuida a una “plaga de desinfomación” con respecto a las chinches que, acusaron, circulaban por la Ciudad de México (CDMX) y todo el país.

La vocera del Quién es quién en las mentiras aseguró que la plaga de chinches en México no existe, y que aunque medios de información y televisoras como Televisa y TV Azteca han informado sobre esto, “nadie ha visto” a los insectos.

Con respecto a las plagas en facultades de la Universidad Nacional Autonóma de México (UNAM) y en Guanajuato, Ana Elizabeth García Vilchis acusó que pese a que se fumigo en las instalaciones señaladas, no se encontró más que una chinche.

Por lo que apuntó que “no dejan de enchinchar” con la información falsa que solo pretende generar histeria colectiva y miedo en la población, y recalcó que las autoridades de salud ya aclararon que no existe alerta sanitaria por chinches.

La tercera falsedad del Quién es quién en las mentiras, apunta a una serie de imágenes que circularon en redes sociales en donde señalaron que decenas de personas trabajan en una empresa como bots a favor de AMLO.

Según explicó García Vilchis, la primera imagen retrata a personas que utilizan computadoras, así como un logo partidista y una foto de AMLO, sin embargo, la fotografía original es de un call center de la empresa AEC, en Brasil.

Además, señaló que no es la primera vez que se utiliza como parte de un ataque electoral, pues en 2018 también se usó asegurando que los bots apoyaban al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade.

Otras imágenes también señalan a muchos celulares conectados, presuntamente para usarse como herramientas de los bots, aunque se aclaró que esas fotos corresponden a granjas de móviles en China, en donde utilizaban los teléfonos para hacer reviews falsos de aplicaciones.

“ En este gobierno no se contratan estos servicios para generar percepciones ni dirigir conversaciones con noticias falsas , ni busca manchar la reputación de nadie, hay pleno respeto a la libertad de expresión”, acusó García Vilchis.

La mentira número 4 de la sección apunta al informe realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, titulado: “Informe reformas de política económica para 2023 en pos del crecimiento”.

Dicho documento analiza programas sociales, el crecimiento potencial eliminando obstáculos y una utilización efectiva de recursos, medio ambiente y transformación digital, y habría sido retomado por los medios:

Para asegurar que los programas sociales de la 4T no ayudaron a reducir la pobreza ni la desigualdad; no obstante, la vocera del Quién es quién en las mentiras señaló que es “absolutamente falso”, pues dijo que:

“Cruzando los datos se puede desmentir a medios de comunicación y el informe de la organización”, aseguró Ana Elizabeth García Vilchis.

En la quinta falsedad del Quién es quién en las mentiras de la semana, la vocera señaló a medios de comunicación por difundir mentiras acerca de la deuda de Pemex, la cual dijo disminuyó en 17.8% pues pasó de 129.3 en 2018 a 106.3 mil mdd en 2023.

Ana Elizabeth García Vilchis dijo que El Economista acusó a Pemex de desinflar sus metas de refinación y producción, lo que señaló como falso, pues dijo que la empresa produce 1.9 millones de barriles de petróleo diarios, 97% es producción de la empresa mexicana y 3% de privados.

Agregó que en los últimos 5 años los campos nuevos de Pemex han generado 586 mil barriles de petróleo diarios , 8 veces más que los privados en 10 años, pues solo producen 69 mil barriles diarios.

Lo mismo pasó con la gasolina, pues en 2018 se producían 359 mil barriles diarios y ahora se producen 670 mil barriles; agregó que cerrarán la administración con mil 185 millones de gasolina diarios, 3 veces más.

La mentira número 6 se atribuye a quienes han hecho mención de que una empresa estadounidense de exportaciones e importaciones canceló en agosto un crédito a Pemex de 800 millones de dólares por exportar petróleo gratis a Cuba.

Esta mención fue señalada como falsa, pues la vocera de Quién es quién en las mentiras de la semana retomó un video en donde Octavio Romero niega el señalamiento de la siguiente forma:

“Primero dijeron que nos multaron, no es cierto, no hay ninguna multa en lo más mínimo y no hay ninguna cancelación de ningún crédito, fue un acuerdo de ya no solicitar ese crédito”

Octavio Romero