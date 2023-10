En redes sociales filtraron un video en el que Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN,) asegura a jueces que protegerá los fideicomisos amenazados del Poder Judicial de la Federación.

Esto tras la posible cancelación de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial, equivalente a más de 15 mil millones de pesos.

La cancelación de los fideicomisos podría darse el próximo lunes 16 de octubre en el pleno de la Cámara de Diputados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo, en su conferencia mañanera de este 12 de octubre, que la cancelación “casi no afectará” a funcionarios del Poder Judicial, debido a que se trata de fideicomisos que casi no utilizan los jueces y magistrados.

Agregó que se tratan más de un tipo de “guardadito” para mantener los privilegios de los jueces, a un monto que se utilice para sus funciones.

“Silencio no implica inacción” dice Norma Piña ante eliminación de fideicomisos del Poder Judicial

En el video filtrado, Norma Piña, presidenta de la SCJN, sostiene que no sabe cómo es que el Poder Legislativo va a votar para quitar o no los fideicomisos, pero indicó que están trabajando con prudencia para no entorpecer aquellas acciones que están desplegando para proteger a sus trabajadores.

Piña admitió que ya no podía detener el proceso de eliminación de fideicomisos del Poder Judicial, porque era un asunto que ya estaba bajo las manos del poder de la Cámara de Diputados.

Es por ello que sostiene que el silencio no implica la inacción del Poder Judicial, para ver como es que protege a sus trabajadores.

Norma Piña pide transmitir su mensaje en protección a los fideicomisos del Poder Judicial

Norma Piña pidió que se transmita a jueces, magistrados, así como a integrantes de este poder, que tanto ministros, consejeros, y diversos funcionarios de la Corte están dedicados a ver por los derechos del Poder Judicial, así como de su autonomía e independencia.

En caso de aprobarse la extinción de los 13 fideicomisos, alrededor de 15 mil 451 millones de pesos tendrían que regresarse a la Tesorería de la Federación.