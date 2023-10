El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a los trabajadores del Poder Judicial a no dejarse manipular por los ministros y jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante el posible recorte al presupuesto para el 2024.

Desde la conferencia mañanera del 23 de octubre, AMLO aseguró que “es natural” que los ministros promuevan la inconformidad porque “se acostumbraron a vivir con privilegios” y no los quieren dejar.

Sin embargo, aseguró que los jueces están manipulando a los trabajadores del Poder Judicial al asegurar que serán afectados, con el recorte, cosa que el presidente consideró como un abuso.

El presidente AMLO aseguró que el recorte al presupuesto para el Poder Judicial para el 2024 no va a afectar a los trabajadores ni jubilados.

El presidente aseguró que los trabajadores están en todo su derecho de protestar ante acciones que creen que los van a afectar, pero les pidió no dejarse manipular.

AMLO llamó a los trabajadores del Poder Judicial a no dejar que los engañen los jueces y ministros de la SCJN porque lo que busca es “cortar el copete de los privilegios”.

Asimismo, calificó como “ofensivo” que jueces, ministros y magistrados quieran conservar sus privilegios al recibir “algo que está fuera de lo normal”.

“Están en su derecho. Nada más decirles que no se dejen manipular, es un mensaje porque no es en contra de los trabajadores. Que no los engañen…es cortar el copete de privilegios. Es ofensivo que estén recibiendo tanto los ministros, los magistrados, los jueces, algo que está fuera de lo normal, no sólo en nuestro país, en el mundo”

AMLO