El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se burló del paro de labores que realizan trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) ante la extinción de 13 fideicomisos.

En la conferencia mañanera de hoy 17 de octubre, AMLO aseguró que los empleados del Poder Judicial de la Federación amenzaron con un paro de labores, cuando “ni trabajan”.

Su mención se da luego de que los días 16 y hoy 17 de octubre, empleados del Poder Judicial se han situado en diferentes puntos de la Ciudad de México (CDMX) y otras entidades del país para rechazar la eliminación de los 13 fideicomisos en el Presupuesto de 2024.

Ello luego de que, desde la Cámara de Diputados, se aprobó una propuesta que señala la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, correspondientes a 15 mil 425.9 millones de pesos.

Desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, AMLO se burló de las manifestaciones y bloqueos con los que empleados del Poder Judicial exigen que se retire la propuesta de eliminar fideicomisos en el Congreso de la Unión.

El presidente refirió que ahora los trabajadores dicen que realizarán paro de labores , sin embargo, acusó que normalmente se van de vacaciones “no sé cuánto tiempo”, y “no trabajan”.

Ello al compartir que en México existen miles de personas encarceladas que no cuentan con sentencia, pese a ya tener diez o más años privados de la libertad, por lo que subrayó que “se tardan” y agregó: “van a hacer huelga de brazos caídos, pues si siempre están”.

“Dicen por ejemplo, vamos a hacer un paro o sea pues si se van de vacaciones no sé cuánto tiempo, si no trabajan, o sea, este se tardan bueno, hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia. Van a hacer huelga de brazos caídos pues si siempre están".

Igualmente, el presidente pidió a las y los trabajadores del Poder Judicial que no se dejen manipular por sus jefes, pues afirmó que con la eliminación de fideicomisos no se afectará a los empleados, ni se reducirán sueldos, o quitarán prestaciones.

La medida de la Cámara de Diputados, aseguró AMLO, aplica para “los de arriba”, señalando a jueces, magistrados y ministros , quienes ocupaban dichos fideicomisos para cubrir gastos de:

“Ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo, y eso es lo que se está haciendo, que no los engañen, es arriba, eso es lo que propuso el Congreso, quitarle los privilegios a los de arriba, no a los de abajo”

AMLO