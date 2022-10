Ana Elizabeth García Vilchis presentó el Quién es quién en las mentiras de la semana de la conferencia mañanera de hoy 12 de octubre del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En esta ocasión la vocera de la sección Quién es quién en las mentiras expuso 4 situaciones que forman parte de lo que señaló como “la temporada de noticias falsas”.

Señalando a columnistas, periodistas y medios de información por realizar una campaña en contra del gobierno de AMLO y manipular la información para engañar a los mexicanos.

Además, el gobierno de AMLO manifestó que también sospecha que Chumel Torres esta detrás de la cuenta de Guacamaya hackers, ahora suspendia.

Este miércoles 12 de octubre, los mencionados en el Quién es quién en las mentiras de la semana fueron:

A continuación te dejamos las 4 falsedades del Quién es quién en las mentiras de la semana de este 12 de octubre.

Quién es quién en las mentiras de la semana: Presunto espionaje es falso, no hay pruebas de que Sedena haya hackeado los teléfonos

En la primera falsedad de la sección Quién es quién en las mentiras de la semana, Ana Elizabeth García Vilchis acusó la existencia de una campaña de mentiras contra el gobierno de AMLO.

Conforme a sus palabras, es mentira que el gobierno de AMLO o la Sedena espíen a opositores, tal como lo señalaron:

Aristegui Noticias

Proceso

Animal Político

Quienes acusaron a la dependencia militar de hackear los celulares de 2 periodistas y un activista, y aseguraron que la acusación se basa en un análisis forence realizado por The Citizen Lab, quien confirmó que los dispositivos móviles fueron hacekados con Pegasus.

No obstante, la vocera del Quién es quién en las mentiras señaló que The Citizen Lab no pudo determinar que fue Sedena o alguna otra institución gubernamental quien hackeo los télefonos.

Por lo que calificó la acusación como falsa.

“Citizen Lab reconoce que no puede definir quién espió a los periodistas, evaluaron que las personas fueron hackeadas con el software de Pegasus (...) No se comprueba que el Gobierno Federal o Sedena hayan espiado” Ana Elizabeth García Vilchis

Quién es quién en las mentiras de la semana: ¿Chumel Torres está detrás de Guacamaya hackers en Twitter?

El segundo señalamiento de Quién es quién en las mentiras de la semana de hoy 12 de octubre, se refiere a las filtraciones por el hackeo a Sedena realizado por Guacamaya hackers.

Ana Elizabeth García Vilchis indicó que tras el hackeo se ha presentado una campaña de noticias falsas y verdades a medias manipuladas para atacar a AMLO .

En ese sentido, la vocera del Quién es quién en las mentiras dijo que “le llama la atención” la coincidencia en mensajes de la presunta cuenta de Guacamaya hackers de Twitter y los post de algunos opositores.

En especifico, Ana Elizabeth García Vilchis señaló a Chumel Torres de tener mensajes “casi identicos” a los de la cuenta de Guacamaya hackers y dejo en duda si la cuenta es de él.

“Toda la información del hackee ha sido manipulada para golpear al gobierno federal, a AMLO, lamentablemente a su familia y a funcionarios de la 4T” Ana Elizabeth García Vilchis

Quién es quién en las mentiras de la semana: México y Rusia no tienen acuerdo para espiar mediante sistema satelital

La falsedad número tres del Quién es quién en las mentiras de la semana fue adjudicada a la periodista Dolia Esteves, quien acuso la existencia de un acuerdo entre el gobierno mexicano y el ruso para espiar.

Según Ana Elizabeth García Vilchis, la corresponsal de Aristegui Noticias publicó una serie de tuits en donde aseguraba que los gobiernos firmaron un acuerdo para instalar s atelites Glonass, el cual es utilizado para espiar, acorde a lo dicho por la periodista.

Ante el señalamiento, la vocera del Quién es quién en las mentiras de la semana calificó la situación como una “teoría conspirativa digna de podcast”, sin embargo, dijo que es falso.

Conforme a lo dicho por Vilchis, el acuerdo que firmaron la Agencia Espacial Mexicana y la Federación Rusa fue sobre “ cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos como la aplicación practica del equipo espacial y las tecnologías espaciales”.

Acuerdo que Rusia firmó con naciones como Estados Unidos previó a la guerra con Ucrania.

La vocera del Quién es quién en las mentras de la semana también señaló que el acuerdo se encuentra en proceso de aprobación y no ha entrado en vigor en México ni en Rusia ; además de que no se contemplan acciones relacionadas con el sistema mencionado por Esteves.

Quién es quién en las mentiras: Retoman video fake del tren con destino al AIFA

Por último, la mentira número 4 del Quién es quién en las mentiras fue el video que compartió el columnista Macario Schettino, quien posteo un presunto montaje del recorrido de AMLO en el tren con rumbo al AIFA.

Según Vilchis, la noticia falsa fue propagada en primer momento por Felipe Calderón, Emilio Álvarez Icaza , entre otros, en 2021.

Y fue desmentida en el Quién es quién en las mentiras del 8 de diciembre de 2021 , en donde se mencionó que el video que mostraban era un set de cine y la filmación de una película.

El cual, trataban de hacer pasar como un montaje cinematográfico en donde AMLO y la comitiva recorrian el AIFA en dicho tren.

“El señor quiere sorprender al publico mostrando un set de cine y la filmación de una película y lo quiere hacer pasar como un montaje cinematográfico” Ana Elizabeth García Vilchis