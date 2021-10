“Claudia Sheinbaum, deja de actuar como mensajera”, respondió Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, en su cuenta de Twitter, luego de las declaraciones hechas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Fue en la mañana cuando la mandataria capitalina expresó que Rosario Robles no es víctima, pues dijo “estaba en la Estafa Maestra” ante los dichos de que la acusada era perseguida por venganza política.

Ante esto, la hija de Rosario Robles, no se quedó callada y expresó que Claudia Sheinbaum no sabía acerca del proceso por el cual pasaba su madre.

“Claudia Sheinbaum deje de actuar como mensajera. Me sorprende que se despoje de su investidura como Jefa de Gobierno al opinar sobre un proceso del que estoy completamente segura que desconoce, el de mi madre Rosario Robles”. Mariana Moguel

De igual manera, Mariana Moguel destacó que la mandataria capitalina no era juez, por lo cual, violaba el principio de presunción de inocencia que distintas democracias habían luchado.

Mariana Moguel, hija de Rosario Robles (Twitter/Arturo Ángel)

Asimismo, la hija de Rosario Robles hizo énfasis en la también hija de Claudia Sheinbaum pues le contestó que debería saber el dolor que pasaba por ver a su madre, presunta inocente, en prisión.

“Debería imaginarse al menos el dolor de ver una madre inocente en prisión, como las miles que están en centros penitenciarios”. Mariana Moguel, hija de Rosario Robles

Cabe destacar que, Mariana Moguel también cuestionó a la Jefa del Gobierno de la Ciudad México sobre su conocimiento sobre la carpeta de investigación de su madre. De la cual, dijo no hay una sola vinculación con la Estafa Maestra, por lo cual, respondió que no debería emitir declaraciones si no tenía pruebas contra Rosario Robles.

“¿Conoce usted acaso la carpeta de investigación? Me parece que no. Si usted tiene pruebas contra mi madre preséntelas y no emita sentencias previas ni juicios de valor de asuntos que no son de su competencia” Mariana Moguel

Mariana Moguel, hija de Rosario Robles. (Mariana Moguel Facebook.)

Hija de Rosario Robles no desea “venganza política” para nadie

Fue hace unos días cuando Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, afirmó que “no le desea a nadie la venganza política que su madre está pasando”.

Lo anterior luego de que a su madre se le ratificará la prisión preventiva como medida cautelar para qué evitará huir de su proceso legal.

En entrevista con El Financiero, mencionó que Rosario Robles era “presa política” pues dejaban libres a los verdaderos criminales.

Además, confirmó que existe una consigna en contra de la acusada por parte del juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.