Vicente Fox ruega a Movimiento Ciudadano por una alianza rumbo a las elecciones presidenciales 2024.

A través de redes sociales, el expresidente Vicente Fox planteó al coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, entablar una alianza rumbo a 2024.

Movimiento Ciudadano ha estado en la conversación política luego de que Luis Donaldo Colosio, su alcalde en Monterrey, se posicionara como un candidato a la Presidencia.

Ante sus posibilidades, Movimiento Ciudadano dijo no estar dispuesto a hacer alianzas con partidos que han decepcionado a México.

Pese a pertenecer a uno de esos partidos políticos que ya le fallaron a México, Vicente Fox no dudó en enviar un mensaje al senador con licencia Dante Delgado.

“Dante, ¿qué tal si uno de tus fuertes candidatos, vía primarias, fuera el candidato de Alianza”?, escribió Vicente Fox al tiempo que confirmaba que sería un triunfo seguro.

Vicente Fox destacó que la alianza como Movimiento Ciudadano para las elecciones de 2024 podría ser “la salvación de México”.

Vicente Fox dejó la idea sobre la mesa al coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien hasta el momento no se ha pronunciado por las declaraciones del esposo de Marta Sahagún.

Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano subrayó que la única alianza que tendrá su partido será con las y los mexicanos.

La información fue confirmada por el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado mediante una entrevista con el periodista Guillermo Ortega.

Misma postura que ha adquirido el partido tiempo atrás, cuando en la Convención Nacional Ciudadana de Movimiento Ciudadano se descartó el llevar a cabo alianzas.

Los candidatos de Movimiento Ciudadano no “serán satélites ni rémoras de otros partidos y no aceptarán mesías ni faraones porque son un equipo”, reafirmaron los actuales gobernadores del partido.

El también senador con licencia, Dante Delgado ha detallado que aún están analizando quién será su candidato en las elecciones presidenciales 2024.

Sin embargo, destacó la posibilidad de que Movimiento Ciudadano reciba “desechos de otros partidos”.

Lo anterior al ser cuestionado sobre si podría invitar a políticos de Morena, como el canciller Marcelo Ebrard o el senador Ricardo Monreal, Dante Delgado a participar como candidatos.

“No, no, no, no, son meras especulaciones. Nosotros no vamos a estar esperando desechos de otros partidos”.

Dante Delgado