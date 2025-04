¿Quién es Ligia Ceballos Franco? Se trata de la niña que fue robada en España en 1968 para ser entregada en adopción a una familia de México y cuyo caso analiza la SCJN.

Este miércoles 30 de abril, se informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), turnó el caso de Ligia Ceballos Franco al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Lo anterior luego de que la mujer que fue robada en España en 1968, a unos cuantos días de nacida, presentó una denuncia penal en 2017 por presunta desaparición forzada.

Pero, ¿quién es Ligia Ceballos Franco? Te contamos los siguientes detalles sobre la niña que tras ser robada, fue entregada en adopción a una familia de México:

¿Quién es Ligia Ceballos Franco?

Ligia Graciella Ceballos Franco nació en la ciudad de Madrid, España, aunque durante sus primeros días vida, la mujer tenía otro nombre, pues se llamaba María Diana Ortiz Ramírez.

Contrario a lo que se pudiera pensar, Ligia Ceballos Franco no se cambió de nombre y apellidos por gusto personal, sino que todo ocurrió debido a que fue robada en 1968, días después de nacer.

Luego de ser sustraída, la entonces recién nacida fue llevada a México, donde fue entregada de forma irregular a una pareja de Yucatán que la adoptó y registró de forma oficial como su hija.

Sin embargo, como ocurrió con el ingreso de la menor al país, el proceso de adopción se llevó a cabo de manera irregular, toda vez que no se siguió el procedimiento legal que corresponde.

Durante gran parte de su vida, Ligia Ceballos Franco no supo su verdadero origen, pues en ese tiempo estuvo convencida de que nació en México y que sus padres adoptivos en realidad eran sus progenitores.

Sin embargo, durante una discusión con quien por varios años fue su esposo, Ligia Ceballos Franco se enteró de que todo lo que había creído sobre su origen, era completamente falso.

Así lo ha revelado la propia mujer, quien en algunas entrevistas, ha narrado que su ex esposo fue el responsable de revelarle durante una álgida discusión, que es adoptada y nació en España.

Tras ello, inició una investigación por su cuenta para dar con su origen y a pesar de tener acceso solo a documentación fragmentada, encontró señales que apuntan que pudo haber sido robada al nacer.

En el año 2017 presentó una denuncia ante la hoy extinta PGR por el delito de desaparición forzada, sin embargo, dicha dependencia determinó no ejercer acción penal en el caso.

Ante la resolución, Ligia Ceballos Franco tramitó un amparo con el que logró revocar la decisión de la PGR y en 2024, su expediente fue turnado a la SJCN que decidirá si sí fue víctima de desaparición forzada.

¿Cuántos años tiene Ligia Ceballos Franco?

En la investigación que la misma Ligia Ceballos Franco realizó para conocer su verdadero origen, pudo encontrar que su fecha de nacimiento real es el el 29 de mayo de 1968.

Es decir que hasta la publicación de esta nota, en abril de 2025, la mujer que descubrió que su nombre real es María Diana Ortiz Ramírez, tiene 56 años de edad.

¿Quién es el esposo de Ligia Ceballos Franco?

En las entrevistas y testimoniales que ha ofrecido para dar a conocer su caso, Ligia Ceballos Franco ha indicado que fue su ex esposo quien le reveló que fue adoptada y nació en España.

A pesar de ello, la mujer que ya no se volvió a casar, no ha abundado en detalles sobre su ex pareja de quien ha dicho que ya murió, por lo cual se desconoce cuál era su nombre.

¿Cuál es el signo zodiacal de Ligia Ceballos Franco?

Al contar con el dato de la fecha de nacimiento de la mujer que fue robada en España en 1968 cuando era una bebé, se puede determinar que es del signo zodiacal de Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Ligia Ceballos Franco?

En las narraciones sobre su caso, Ligia Ceballos Franco destaca que se enteró de su origen cuando ya había formado su propia familia, pues refiere que tiene 3 hijos, de quienes se desconocen sus nombres.

¿Qué estudió Ligia Ceballos Franco?

Si bien no existe un perfil curricular de la mujer cuyo caso está en manos de la SCJN, se sabe que es Licenciada en Ciencias de la Comunicación, como se indica en el Registro Nacional de Profesionistas.

¿En qué ha trabajado Ligia Ceballos Franco?

Al no existir una ficha curricular sobre Ligia Ceballos Franco, no se cuenta con información relacionada con la experiencia laboral que ha desarrollado la mujer que fue robada en España en 1968.

A pesar de lo anterior, se sabe que ha realizado algunos trabajos luego de que se enteró de su caso de sustracción ilegal y adopción irregular en México, siendo los siguientes:

Activista por el derecho a la identidad y la verdad en casos de desaparición forzada

Colaboradora con organizaciones dedicadas a esclarecer adopciones irregulares