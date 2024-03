¿Adidas tiene algo que ver con los normalistas de Ayotzinapa y el ataque a Palacio Nacional llevado a cabo ayer 6 de marzo? Esto dice una teoría sobre los tenis que usaron los manifestantes.

El Palacio Nacional de la Ciudad de México (CDMX) fue atacado ayer miércoles por un grupo de normalistas de Ayotzinapa durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La protesta llegó a su punto más álgido después de las 9 de la mañana, cuando los manifestantes estrellaron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra una de las puertas de Palacio Nacional.

AMLO reaccionó por los ataques de los manifestantes, en búsqueda de justicia por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes fueron rociados con gases color verde lanzados por elementos antimotines desde las instalaciones de Palacio Nacional.

En ese sentido, el presidente dijo que las acciones “no de los padres, sino de los asesores (...) es en el mejor de los casos una actitud política, de confrontación en contra nuestra”.

Sin embargo, la marca Adidas fue referida por los ataques de los normalistas de Ayotzinapa en Palacio Nacional, pues en redes sociales mostraron imágenes de los manifestantes con tenis idénticos.

En ese sentido, un usuario de X (antes Twitter) hizo la siguiente publicación:

Y resulta que todos los Normalistas de Ayotzinapa llevaban tenis Adidas nuevecitos para vandalizar. Algo no me cuadra. pic.twitter.com/VBPu2G3Jly

Más de un usuario de redes sociales compartió imágenes de los manifestantes con tenis Adidas y mochilas de la marca Puma:

Cabe destacar que esta hipótesis sobre los tenis de los manifestantes fue abordada por el propio presidente de México durante la conferencia mañanera de hoy jueves 7 de marzo.

AMLO cuestionó de los ataques en Palacio Nacional llevados a cabo por normalistas de Ayotzinapa ayer 6 de marzo, pues señaló que los manifestante contaban con “tenis nuevecitos” de la marca Adidas

En primera instancia, el presidente reveló que le solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) no iniciar una investigación por el caso, pues “eso es lo que quieren ellos”, además informó que la puerta será repuesta con dinero de funcionarios públicos.

En ese sentido, una reportera le preguntó cómo obtendría esa información, ante lo cual respondió:

“Ayer estaba viendo unas fotos de los estudiantes, que no se si sean realmente estudiantes, pero todos con tenis, no se si sea cierto, tenis nuevecitos. No voy a decir la marca porque no le voy a hacer propaganda, pero tenis nuevecitos, quiero saber ‘¿Quién pompo?’”

AMLO