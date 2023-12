Esta fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre lo ocurrido en Texcaltitlán, Estado de México; ¿Qué dijo? Te decimos.

El enfrentamiento registrado el viernes 8 de diciembre poco después de las14:00 horas, entre pobladores de Texcaltitlán y la Familia Michoacana, dejó un saldo de 14 muertos.

Entre ellos, Rigoberto de la Sancha “el Payaso”, jefe de plaza de la Familia Michoacana , razón por la cual los pobladores de Texcaltitlán temen represalias.

¿Qué dijo AMLO sobre lo ocurrido en Texcaltitlán? Esto fue lo que dijo de la extorsión

Durante su gira de los programas para el Bienestar, en Pungarabato, Guerrero, AMLO habló sobre lo ocurrido en Texcaltitlán y el enfrentamiento entre pobladores y la Familia Michoacana.

“Entre todos” debemos combatir la extorsión, “el llamado pago de piso” , que como AMLO dijo, se dio ayer (8 de diciembre) lamentablemente en Texcaltitlán, Estado de México, que dejó varios muertos.

AMLO también hizo un llamado a los mexicanos, destacando que la familia es la mejor institución de seguridad social , por lo que se debe cuidar que no se desintegre.

A su recomendación agregó que se deben cuidar bien a los hijos, de que no haya consumo de drogas, aconsejando a los jóvenes, para no repetir la historia que vive Estados Unidos.

Por lo que también se debe combatir el narcotráfico, primordialmente evitando el consumo, hecho que enfatizó y a lo cual AMLO menciona que si la familia está unida e integrada, no habrá problema.

Y AMLO enfatizó que en México no se debe hacer lo mismo que en Estados Unidos, sino que se deben cuidar a los hijos aunque se tarden en salir de la casa y abusen.

Civiles se enfrentan con La Familia Michoacána en Texcaltitlán (Especial)

AMLO señala que Estados Unidos está viviendo una pandemia por el fentanilo

AMLO recalcó que en Estados Unidos hay más de 100 mil muertos al año, especial y tristemente en su mayoría jóvenes, por el consumo de fentanilo, por lo que es una pandemia.

Por lo mismo, repitió que es de vital importancia evitar el consumo, ya que si aumenta, sería muy difícil, poniendo de ejemplo los 6 meses de vida de los jóvenes estadunidenses desde que consumen fentanilo .

Igualmente, destacó que esta pandemia se debe a su forma de vida en donde se echa a los jóvenes de sus casas apenas llegan a la adolescencia, llamando a las familias de estar unidas.

Y puso de ejemplo que la inversión federal del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a diferencia de otros gobiernos, en donde el crimen organizado aprovechaba la falta de oportunidades para reclutarlos.

AMLO también sentenció que debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces, porque quien no tiene identidad cultural no sabe a dónde va, agregando que no debemos avergonzarnos de nuestros sombreros.