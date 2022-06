El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió que durante 2021 ganó un millón 600 mil pesos por las regalías de su libro “A la mitad del camino”.

AMLO se alegró de decir que su último libro es de los más vendidos y reconoció que las ganancias por regalías correspondientes a 2021 no se han integrado a su declaración patrimonial.

Desde la conferencia mañanera del 1 de junio, AMLO aseguró que durante 2021 solo percibió su salario como presidente y presumió que se han vendido cerca de 500 mil ejemplares de “A la mitad del camino”.

AMLO fue cuestionado sobre la percepción por concepto de regalías por el libro “A la mitad del camino”, pues estas no han sido reportadas en la declaración patrimonial a la que está obligado como funcionario.

El presidente compartió que “A la mitad del camino” es el libro de su autoría que más se ha vendido hasta el momento.

Luego de disculparse por ir “tirando aceite” al presumir las ventas de su libro, dijo que es por lejos el que más ejemplares ha vendido, con unos 500 mil ejemplares.

AMLO compartió que “La Mafia nos robó la presidencia” solo vendió cerca de 120 mil ejemplares .

“A La mitad del camino” continúa siendo uno de los libros más vendidos en Amazon, desde que inició su venta el pasado 30 de agosto de 2021.

Actualmente, el libro de AMLO se puede encontrar por 268 pesos en formato físico con pasta blanda, mientras que en formato digital para Kindle se encuentra por 169 pesos.

El 30 de agosto se lanzó con un costo de 248 pesos, es decir que su precio aumentó en 20 pesos.

Por otra parte, AMLO reconoció que las ganancias por su libro “A la mitad del camino” no fueron declaradas como patrimonio del 2021.

De acuerdo con el mandatario, las ganancias por 3 millones de pesos, que luego de impuestos fueron de 1 millón 600 mil pesos, corresponden al 2021.

A pesar de que no las ha puesto dentro de su declaración patrimonial, estos ingresos realmente corresponderían al 2022, “según la ley”.

Asimismo, dijo que hasta diciembre de 2021, “según las cuentas” a ún está dentro del plazo para poder hacer dicha declaración sobre sus ingresos.

AMLO compartió que quien administra sus ingresos es su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, pero él sostiene que sus ganancias serán para su retiro.

Dijo que contará con una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que, calcula, será de entre 25 y 30 mil pesos mensuales, por sus años trabajados.

Recordó que trabajó como director del Instituto Nacional Indigenista por 6 años, así como:

Con su actual cargo como presidente de México, aseguró que continua realizando sus aportaciones al ISSSTE para poder retirarse.

“Entonces voy a tener derecho a una pensión cuando me retire y no tengo bienes materiales. Yo siempre he sostenido que no me importa el dinero, no vivo para eso, no me importa lo material, aunque también respeto mucho al que tiene”

AMLO